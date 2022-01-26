“أتحداكي تشترية تاني”.. طريقة صحية لعمل اللانشون في البيت زي برا بالضبط وبخطوات بسيطة وسهلة وطعم جنان

كثيراً من الأطفال يحبون تناول اللانشون وخاصةً في أيام الدراسة، حيث تقوم الأمهات بتحضير السندوتشات المحشوة باللانشون، ولكن أنواع اللانشون المختلفة والتي يتم شرائها قد تكون مضرة بالصحة لإحتوائها على نسبة من الألوان الصناعية، كما تحتوي على مواد مجهولة المصدر، لذلك قومي بإعداده بطريقة صحية لأطفالك في المنزل من خلال متابعة المقال، حيث إحتوائه على البيض ذات البروتين اللازم لبناء الجسم.

طريقة عمل اللانشون في البيت

قومي بعمل اللانشون الخالي من المواد الحافظة والمصنوع من البيض وبعض المواد الأخرى ذو الفائدة الكبرى للجسم، وإضمني لانشون نظيف لأطفالك من خلال الوصفة التالية:

مكونات عمل اللانشون في البيت

مثلثان من أي نوع جبنة كريمي.

حبتان من البيض.

ملعقتين كبيرتين من الدقيق الأبيض متعدد الإستخدامات.

نصف كوب من زيت الذرة.

عدد واحد مكعب من مرقة الدجاج.

نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

فص كبير من الثوم مقشر.

ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.

ورقة كبيرة من الورق الألومنيوم.

كيس من البلاستيك.

طريقة التحضير