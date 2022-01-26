نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “أتحداكي تشترية تاني”.. طريقة صحية لعمل اللانشون في البيت زي برا بالضبط وبخطوات بسيطة وسهلة وطعم جنان في المقال التالي
كثيراً من الأطفال يحبون تناول اللانشون وخاصةً في أيام الدراسة، حيث تقوم الأمهات بتحضير السندوتشات المحشوة باللانشون، ولكن أنواع اللانشون المختلفة والتي يتم شرائها قد تكون مضرة بالصحة لإحتوائها على نسبة من الألوان الصناعية، كما تحتوي على مواد مجهولة المصدر، لذلك قومي بإعداده بطريقة صحية لأطفالك في المنزل من خلال متابعة المقال، حيث إحتوائه على البيض ذات البروتين اللازم لبناء الجسم.
طريقة عمل اللانشون في البيت
قومي بعمل اللانشون الخالي من المواد الحافظة والمصنوع من البيض وبعض المواد الأخرى ذو الفائدة الكبرى للجسم، وإضمني لانشون نظيف لأطفالك من خلال الوصفة التالية:
مكونات عمل اللانشون في البيت
- مثلثان من أي نوع جبنة كريمي.
- حبتان من البيض.
- ملعقتين كبيرتين من الدقيق الأبيض متعدد الإستخدامات.
- نصف كوب من زيت الذرة.
- عدد واحد مكعب من مرقة الدجاج.
- نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- فص كبير من الثوم مقشر.
- ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.
- ورقة كبيرة من الورق الألومنيوم.
- كيس من البلاستيك.
طريقة التحضير
- في الخلاط الكهربائي قومي بوضع البيض، وإخفقيه جيداً.
- أضيفي إليه مثلثات الجبن، وإستمري في الخفق.
- قومي بفرم الثوم وضعيه على الخليط، وأكملي خفق.
- أضيفي مكعب مرقة الدجاج.
- قومي بوضع الفلفل الأسمر، وإخفقي جيداً.
- أضيفي البابريكا، والحبهان المطحون، وقلبي المكونات جيداً.
- قومي بسكب الزيت تدريجياً.
- أضيفي الدقيق بالتدريج مع إستمرار الخفق.
- إغلقي الخلاط وقومي بوضع الخليط على رخامة مرشوشة بالدقيق.
- أكملي عجن المكونات بيدك جيداً.
- قومي بوضع الخليط داخل الخليط داخل الكيس البلاستيك وإفرديه لتجعليه كالإسطوانة وإغلقي الكيس من الجهتين جيداً يمكنك إستخدام خيوط في غلق الكيس.
- إحضري إناء عميق، وقومي بوضع كمية كبيرة من الماء به.
- ضعي الإناء على النار المتوسطة، وإجعليها تغلي تماماً.
- ضعي الكيس الذي يحتوي على الخليط في ورق الألمونيوم.
- إغلقي الورق الألمنيوم من الجهتين جيداً.
- ضعي الخليط في الماء، وإجعليه يغلي جيداً على نار هادئة.
- إتركيه لمدة ساعتين، ثم إخرجيه من الماء، وضعيه في الثلاجة.
- بعد مرور ساعة فكي الورق، والكيس من عليه.
- قطعي اللانشون، وضعيه في العيش الفينو أو العيش البلدي.
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