نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضريها بكل سهولة وألذ من المطاعم كبة البرغل المقلية الناجحة المقرمشة في المقال التالي
تعتبر الكبة عمومًا من أهم الأطباق الشرقية التي يشتهر بها المطبخ العربي وأنواع الكبة هي: البرغل كبة والبرغل كما يجب الإشارة أنه تم إطلاق هذا الاسم عليها لأنها مصنوعة أساسًا من البرغل المطحون تضاف المكونات ثم يتم تشكيل الكبة وحشوها حسب الرغبة وعادة ما تكون كبة البرغل محشوة باللحم المفروم ويمكن تحضير كبة البرغل حسب الوصفات المختلفة مع إضافة العديد من المكونات وإهمال البعض منها، كما يجب الإشارة أن هناك العديد من الوصفات المختلفة التي يمكنكم تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة للغاية وخلال السطور القادمة سوف نوضح لكم الخطوات والمقادير المطلوبة لعمل كبة البرغل بكل سهولة في المنزل تابعوا معانا.
المقادير المطلوبة لعمل كبة البرغل
- كوبان من البرغل.
- كوب من اللحم المفروم فرمًا ناعمًا.
- ملح “حسب الرغبة”.
- فلفل أسود “حسب الرغبة”.
- ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.
- رشة من القرنفل المطحون.
- ربع ملعقة من البابريكا.
- رشة من البهارات المشكلة.
- رشة من القرفة المطحونة.
- ملح “حسب الرغبة”.
- ربع كوب من الكزبرة الطازجة المفرومة.
- ربع كيلو غرام من اللحمة المفرومة خشن “للحشوة”.
- زيت للقلي.
- كوب من الصنوبر.
طريقة تحضير كبة البرغل
الخطوات بسيطة ولا تستغرق الكثير من الوقت، يجب عليك اختيار نوع جيد من اللحم لا يحتوي على الكثير من الدهون حتى لا تكون كبة البرغل دهنية بشكل مفرط، وإليك طريقة الطهي برغل كبة:
- نضع البرغل في طبق عميق، ثم اشطفه جيداً بالماء، واغمره في الماء واتركه لينقع لمدة أربعين دقيقة حتى يزداد حجمه.
- يُفرم البرغل ناعماً بمفرمة اللحم، ثم يُضاف إليه اللحم المفروم جيداً ويُعجن جيداً ويُضاف الماء البارد إذا لزم الأمر، ويُتبّل بالملح والفلفل الأسود والكمون والقرنفل والقرفة والفلفل الحلو.
- يُسكب الزيت في مقلاة كبيرة فيها زيت ويُقلي ثم يُرفع عن الزيت ويُضاف البصل ويُقلى ثم يُتبّل بالقرفة والبهارات ويُخلط جيدًا ثم يُضاف اللحم المفروم الخشن ويُمزج المكونات ويُترك على نار عالية حتى تنضج .
- خففي الحرارة تحت حشوة اللحم وتبليها بالملح والبهارات أضيفي الكزبرة.
- أبدأ بتشكيل كبة البرغل على شكل كرة فارغة في المنتصف ووضع الكمية المناسبة من الحشوة وتشكيل الكبة ووضعها جانبًا بعد تسطيح الجانبين العلوي والسفلي.
- نضع الزيت على النار حتى يسخن جيداً، ثم نقلي حبات الكبة فيه حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً، أخرجيها من الزيت وضعيها على مناشف ورقية لامتصاص الزيت الزائد، ثم قدميها ساخنة.
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