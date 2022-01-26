حضريها بكل سهولة وألذ من المطاعم كبة البرغل المقلية الناجحة المقرمشة

تعتبر الكبة عمومًا من أهم الأطباق الشرقية التي يشتهر بها المطبخ العربي وأنواع الكبة هي: البرغل كبة والبرغل كما يجب الإشارة أنه تم إطلاق هذا الاسم عليها لأنها مصنوعة أساسًا من البرغل المطحون تضاف المكونات ثم يتم تشكيل الكبة وحشوها حسب الرغبة وعادة ما تكون كبة البرغل محشوة باللحم المفروم ويمكن تحضير كبة البرغل حسب الوصفات المختلفة مع إضافة العديد من المكونات وإهمال البعض منها، كما يجب الإشارة أن هناك العديد من الوصفات المختلفة التي يمكنكم تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة للغاية وخلال السطور القادمة سوف نوضح لكم الخطوات والمقادير المطلوبة لعمل كبة البرغل بكل سهولة في المنزل تابعوا معانا.

المقادير المطلوبة لعمل كبة البرغل

كوبان من البرغل.

كوب من اللحم المفروم فرمًا ناعمًا.

ملح “حسب الرغبة”.

فلفل أسود “حسب الرغبة”.

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

رشة من القرنفل المطحون.

ربع ملعقة من البابريكا.

رشة من البهارات المشكلة.

رشة من القرفة المطحونة.

ملح “حسب الرغبة”.

ربع كوب من الكزبرة الطازجة المفرومة.

ربع كيلو غرام من اللحمة المفرومة خشن “للحشوة”.

زيت للقلي.

كوب من الصنوبر.

طريقة تحضير كبة البرغل

الخطوات بسيطة ولا تستغرق الكثير من الوقت، يجب عليك اختيار نوع جيد من اللحم لا يحتوي على الكثير من الدهون حتى لا تكون كبة البرغل دهنية بشكل مفرط، وإليك طريقة الطهي برغل كبة: