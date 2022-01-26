سر عمل عجينة المطبق بالطريقة السعودية هشه وقطنية بالطريقة الاصلية هعلمهالك خطوة بخطوة

سر عمل عجينة المطبق بالطريقة السعودية، يعد المطبق السعودي من أشهر الأكلات السعودية وهي أكلة قديمة ذات طعم لذيذ تتكون من اللحم المفروم والعجين والبهارات المختلفة، تتميز بفوائدها الكبيرة علي الجسم حيث أن اللحم يمد الجسم بالبروتين والتوابل المختلفة تحتوي علي فيتامينات ومعادن هامة للصحة بالإضافة لكونها وجبة مشبعة، ويمكن تحضيرها بسهولة بالطريقة التالية.

سر عمل عجينة المطبق بالطريقة السعودية

سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل المطبق بالطريقة السعودية

مكونات عجينة المطبق السعودي

بيضة

كوب ماء للعجن

3 أكواب دقيق أبيض

ربع كوب من الزيت النباتي

ربع ملعقة ملح أبيض

مكونات حشو المطبق السعودي

2 بيضة

فلفل أخضر مقطع

بهارات لحمة

طماطم مقطعة ومصفاة

بصلة مبشورة

نصف كيلو من اللحم

ملح حسب التفضيل

بقدونس مقطع

زيت نباتي

بصل أخضر مقطع

فلفل أسود

طريقة عمل المطبق السعودي

في وعاء عميق نضع الملح والدقيق ونخلطهم ثم نضيف البيضة والزيت ونقلب المكونات جيدا حتي نصنع عجينة ثم نبدأ في إضافة الماء بالتدريج ونعجن جيدا حتي تصبح العجينة متوسطة القوام وجيدة.

نغطي الوعاء بعد انتهاء العجن بفوطة نظيفة ونتركه لمدة 30 دقيقة حتي ترتاح العجينة وتتخمر.

لتحضير حشوة المطبق نحضر وعاء أخر نظيف ونضعه علي النار ونضع به الزيت حتي يسخن ثم نضع البصل واللحم المفروم به ونقلب جيدا حتي يصبح لون اللحم بني فاتح.

نضيف البهارات المشكلة والملح والفلفل الأسود ونغطي الوعاء ونجعل النار هادئة حتي يستوي بهدوء لكي ينضج اللحم جيدا ويجف كل العصارة والسوائل من الخليط.

نضع الطماطم المقطعة والتي قمنا بتصفيتها جيدا من الماء والفلفل الأخضر والبقدونس المفروم والبيض ونقلب جيدا.

طريقة تحضير المطبق باللحمة المفرومة