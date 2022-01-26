نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشة ومقرمشة.. طريقة عمل الطعمية الذهبية الاقتصادية مثل المحلات لطعم خرافي يذوب في الفم في المقال التالي

عمر شويل - جدة مما لاشك فيه أن طريقة عمل الطعمية تعد من أهم الوصفات التي يمكن عملها في المنزل نظراً لتناولها يومياً كوجبة إفطار، فهي من الأكلات الشعبية المتميزة لدى المصريين التي تقدم بجانب الفول والسلطات بدلاً من شرائها جاهزة حيث يتم قليها في زيت غير نظيف الذي يعرضنا للأذى، ومن هنا يمكن عمل الطعمية بطريقة سهلة ومكونات متوفرة وبأسرع وقت.

طريقة عمل الطعمية

الطعمية واحدة من الأكلات التي اشتهر بها المصريين على طاولة الإفطار وخاصةً يوم الجمعة، وفي هذا المقال سنوضح طرق مختلفة للطعمية.

طريقة الطعمية المصرية

تعتبر الطعمية المصرية الهشة تعد من الوصفات السهلة والمطلوبة دائماً، نقدم لكم طريقة عمل عجينة الطعمية كالتالي:

المكونات:

ربع كيلو من الفول المفصص.

حبة من البصل.

4 فصوص من الثوم.

مقدار ربطة من الكزبرة والبقدونس.

ربع ملعقة من كربونات الصوديوم.

ملح وفلفل أسود وكمون مطحون حسب الرغبة.

طريقة تحضير الطعمية:

أولا قومي بغسل الفول المفصص، وبعد ذلك قومي بنقعه لمدة ثلاث ساعات.

ثم أحضري الكبة الكهربائية، وبعد ذلك نضع الفول ونقوم بالفرم جيداً.

وبعد ذلك وأثناء الفرم نضع البصل قطعة تلو القطعة الأخرى.

ثم نضع الثوم، ونكمل فرم.

بعد ذلك نضع البقدونس والكزبرة وباقي المكونات.

ثم بعد ذلك في مقلاة بها زيت ساخن نقوم بتشكيل الطعمية دوائر حتى تأخذ اللون الذهبي.

طريقة الطعمية بالحمص

يعد الحمص من المكونات التي تعطي نكهة متميزة للطعمية، ويمكن عملها بالطريقة التالية:

المكونات:

كوب من الفول المفصص المنقوع.

بالإضافة الى كوب من الحمص المنقوع.

عودان من البصل الأخضر.

4 من فصوص الثوم.

ربطة مفرومة من الشبت والبقدونس والكزبرة.

حبة من البصل المقطع.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملح وكمون حسب الرغبة.

الطريقة:

في البداية في المطحنة الكهربائية قومي بوضع المكونات التي ذكرناها، من الفول والحمص والبصل الأخضر والملح والكمون والبودر والبقدونس والشبت والكزبرة، ثم بعد ذلك يتم طحنها جيداً.

بعد ذلك بللي يدك بالماء، ثم قومي بتشكيل الطعمية بشكل دائري.

ثم بعد ذلك ضعيها في مقلاة بها زيت غزير ساخن.

بعد ذلك انتظري حتى تأخذ اللون الذهبي.

وفي ختام هذا المقال نكون قد وضحنا طريقة عمل الطعمية بأكثر من طريقة منها الطعمية السادة وأيضاً وصفة الطعمية بإضافة الحمص لمكونات الطعمية المعتادة، ويمكن تقديمها مع شرائح الطماطم والفول بالزيت الحار.