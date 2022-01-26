على اصولها.. طريقة عمل القرص الفلاحي بمقادير مظبوطة 100% على طريقة الريف المصري والطعم رهيب

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عمر شويل - جدة تعد طريقة عمل القرص الفلاحي من ألذ الوصفات التي تقدم كوجبة إفطار لذيذة بجانب كوب من اللبن الساخن والتي تحتوي على عناصر غذائية عالية القيمة تفيد الجسم من كالسيوم وفيتامينات، وتقدم القرص الفلاحي كوجبة عشاء خفيفة أيضاً حيث تتميز برائحة ممتازة، وفي هذا المقال سنقدم طريقة سهلة وبسيطة للقرص الفلاحي.

طريقة عمل القرص الفلاحي

القرص الفلاحي نوع مميز من المعجنات التي يفضلها الصغار والكبار، ويمكن تحضيرها بالسمن الفلاحي مما يزيد القرص قيمة غذائية عالية.

القرص الفلاحي السادة

يمكن عمل القرص الفلاحي بأسهل طريقة كما يمكن حشوها بالجبنة القديمة، والطريقة كالتالي:

المكونات:

كيلو من الدقيق الأبيض.

ربع كوب من السمن الفلاحي.

رشة صغيرة من الملح.

ملعقتين كبيرتين من القشطة.

بالإضافة الى ذلك ملعقتين كبيرتين من الزبادي.

وملعقة صغيرة من الخميرة الجافة.

نصف ملعقة من السكر.

وأيضا نصف كوب من اللبن الحليب.

الطريقة:

أولا وفي إناء ضعي المكونات الجافة مثل الدقيق والخميرة والسكر والملح، وقومي بخلطهم.

بعد ذلك قومي بتذويب السمن، وقومي بخلط السمن مع المكونات الجافة.

ثم ضعي بعد ذلك الزبادي واللبن تدريجياً، وقومي بالعجن حتى تحصلين على عجينة لينة غير لاصقة.

بعد ذلك قطعي العجينة قطع متساوية، وقومي بتشكيلها أقراص.

ثم اتركيها في مكان دافئ لمدة ربع ساعة.

بعد ذلك ضعيها في فرن البوتاجاز على درجة حرارة عالية.

ثم انتظري حتى يحمر وجهها، وتمتعي بألذ مذاق.

القرص الفلاحي بالسمسم واللبن الرايب

يمكنك حشو القرص الفلاحي بالعجوة لتزيد من قيمتها الغذائية، والطريقة كالتالي:

المكونات:

كيلو من الدقيق الأبيض.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

كوبين من اللبن الرائب.

نصف كوب من السمن.

سمسم للوجه.

كوب ماء دافئ.

الطريقة:

أولا قومي بتذويب السكر والخميرة في كوب من الماء الدافئ.

بعد ذلك ضعي الدقيق مع البكنج بودر.

ثم ضعي بعد ذلك الزيت واللبن الرائب والسمن على الدقيق، وقومي بعجنها جيداً.

بعد ذلك ضعي الخميرة على العجينة.

ثم بعد ذلك اعجنيها جيداً جداً.

قومي بعد ذلك بتقسيم العجينة، واتركيها تختمر.

ثم ضعي السمسم على وجه العجينة.

وضعيها في فرن ساخن، وانتظري حتى يحمر وجهها.

وفى الختام عرضنا في هذا المقال قد قمنا بتوضيح عدة طريقة عمل القرص الفلاحي السادة و القرص الفلاحى باللبن الرائب والسمسم التي تتميز بقيمة غذائية عالية لما فيها من كالسيوم وكربوهيدرات وفيتامينات بأقل تكلفة وطعم لذيذ وشهي.