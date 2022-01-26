مش هاتشتريها تاني.. طريقة عمل الطحينة الخام على أصولها ووفري فلوسك واضمني الجودة 100%

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عمر شويل - جدة تعد طريقة عمل الطحينة من أسهل الطرق التي يمكن إتباعها والاستغناء عن شرائها، ويمكنك عمل كمية كبيرة بمكونات بسيطة وطعم ألذ وأشهى من الطحينة الجاهزة، والطحينة تعد نوع مهم من أنواع السلطات التي تقدم بجانب الأسماك والمشويات وغيرها من الأكلات، ولذلك سوف نقوم في هذا المقال بعرض عدة طرق لعمل الطحينة.

طريقة عمل الطحينة الخام

يمكنك عمل الطحينة في منزلك بطريقة بسيطة وسهلة وتكاليفها قليلة، وتحتوي الطحينة على نسبة عالية من البروتين والفيتامين والدهون التي تفيد الجسم وتمده بالطاقة.

طريقة عمل الطحينة بالسمسم الأبيض

يمكنك طريقة تحضير طحينة السمسم الذي يحتوي على نسبة فيتامينات ومعادن، والطريقة كالتالي:

المكونات:

كوب كبير من السمسم الأبيض.

بالإضافة الى كوب كبير من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من زيت الذرة.

الطريقة:

قومي بتنظيف السمسم جيداً، وقومي بتحميصه على النار.

بعد ذلك في المطحنة الكهربائية قومي بطحن السمسم جيداً حتى يختلف قوامه من البودرة إلى العجينة الرطبة.

ثم بعد ذلك في الخلاط الكهربائي ضعي السمسم المطحون مع الزيت، واخلطيهم جيداً.

قومي بعد ذلك بإضافة الدقيق تدريجياً مع استمرار الخلط.

احفظيها في علبة جافة محكمة الغلق.

واستمتعي بأحلى طعم لسطلة الطحينة وقدميها مع المشويات و الأسماك.

طريقة عمل الطحينة بالحمص

يمكن تحضير الطحينة بالحمص حيث يعطي الطحينة مذاق مختلف، والطريقة كالتالي:

المكونات:

كوب من الحمص.

بالإضافة الى كوب من السمسم.

وكوب من زيت الزيتون.

ملعقتين من الدقيق الأبيض.

ربع ملعقة من الملح.

الطريقة:

أولا قومي بتنقية السمسم جيداً.

بعد ذلك في مقلاة على النار قوني بتحميص السمسم مع مراعاة عدم تغيير لونه.

ثم في المطحنة الكهربائية قومي بطحن الحمص حتي يتحول إلى بودرة ناعمة جداً.

بعد ذلك قومي بطحن السمسم أيضاً حتي يخرج مابه من زيوت.

ثم بعد ذلك في الخلاط الكهربائي قومي بوضع السمسم المطحون مع الحمص المطحون، وقومي بتزويد الزيت تدريجياً.

وعند الحصول على قوام سائل غليظ قومي بإضافة الدقيق.

اخلطي مرة أخرى جيداً حتى تحصلي على طحينة الحمص اللذيذ.

وفي ختام هذا المقال نكون قد قمنا بتوضيح طريقة عمل الطحينة بخلطات مختلفة منها طريقة الطحينة بالسمسم الأبيض الذي يعد مصدر هام للفيتامينات، وأيضاً طريقة الطحينة بالحمص حيث يعطي مذاقاً خاصاً مختلف عن الطحينة الجاهزة مما يعطيها قيمة غذائية عالية.