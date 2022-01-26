نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر الصنعة.. طريقة عمل البرجر بدون مايفك ولايكش سهل وسريع زى المطاعم والطعم خرافي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر طريقة عمل البرجر من الوصفات التي تسعى الأمهات للبحث عنها للحفاظ على صحة أطفالها بدلاً من شرائه جاهز حيث يحتوي على لحوم مصنعة تضر بالصحة، ويمكنك تحضير البرجر بعدة طرق مختلفة والتي يدخل فيها اللحم الذي يحتوي على البروتينات، وفي هذا المقال سنقوم بعرض طريقة تحضير البرجر في المنزل بمكونات بسيطة ومذاق رائع.

طريقة عمل البرجر

البرجر من الأكلات المفضلة لدى الكبار والصغار، ويمكن عمل البرجر بمكونات صحية وبأسرع وقت.

طريقة البرجر بفول الصويا

طريقة عمل الهمبرجر الاصلية يمكن استخدام الفول الصويا حيث يحتوي على نسبة عالية من البروتينات، والطريقة كالتالي:

المكونات:

نصف كوب من الفول الصويا المطحون.

بالإضافة الى نصف كيلو من اللحمة المفرومة قليلة الدسم.

حبة من البصل المفروم.

وحبة من البيض.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

الطريقة:

أولا وفي الكبة الكهربائية قومي بوضع اللحمة المفرومة مع الفول الصويا، وقومي بخلطهم جيداً.

خلال عملية الخلط ضعي البصل المفروم، وأكملي الفرم.

بعد ذلك ضعي البيضة والملح والفلفل الأسود.

ثم قومي بعد ذلك بتشكيل الخليط على شكل دائري بارتفاع 2 سنتيمتر.

بعد ذلك يتم تسويتها على نار متوسطة.

ثم قومي بتجهيز العيش الكيزر مع الخس والكاتشب والجبن، ويقدم بالهنا.

طريقة برجر الدجاج

يمكن تغيير الطريقة المعتادة للبرجر واستخدام الدجاج بدلاً من اللحمة المفرومة، والطريقة كالتالي:

المكونات:

نصف كيلو من صدور الدجاج المفرومة.

عدد حبة من البصل المفرومة.

ملعقتين من البقدونس المفروم.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

عدد حبة من البيض.

الطريقة:

أولا وفي الكبة الكهربائية ضعي صدور الدجاج المفرومة مع البصل المفروم والبيضة.

بعد ذلك قومي بفرمها جيداً.

ثم ضعي البقدونس والملح والفلفل الأسود، وبعد ذلك اكملي فرمها حتى تحصلين على خليط مثل العجين.

بعد ذلك احضري طبق به زيت، وببلي أصابعك بالزيت حتى تتمكنين من تشكيل البرجر.

ثم قومي بدهن المقلاة بالزيت ثم ضعي البرجر على نار متوسطة، وقومي بتسويته من الجانبين.

بعد ذلك احضري العيش الكيزر، وقومي بدهنه بالكاتشب، ثم ضعي البرجر وعليه قطعة من الخس والطماطم، ويقدم بالهنا.

في الختام قدمنا في هذا المقال نكون قد وضحنا طريقة عمل البرجر فقمنا بتوضيح طريقة البرجر باللحمة المفرومة وفول الصويا، وأيضاً طريقة برجر الدجاج، وقدمنا طريقة تقديمه مع الخس والكاتشب وقطع الجبنة، ويمكنك تقديمة بجانب البطاطس المقلية.