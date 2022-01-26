وداعاً للترهلات.. مشروب لتخسيس البطن ونحت الخصر في شهر واحد فقط بدون رجيم أو حرمان

مشروب لتخسيس البطن الذي يبحث عنه الكثير من الأشخاص، وخاصةً النساء حيث أن السيدات بعد التعرض إلى عمليات الولادة القيصرية تصبح لديهم بطن مترهلة مما يجعلهم ينزعجون من شكلها، كما أن الكثير منهم يقلق بشأن عمليات شفط دهون البطن لذلك يلجئون إلى المشروبات والأعشاب، وفي هذا المقال سنشير إلى بعضها.

مشروب لتخسيس البطن

عليك سيدتي للتخلص من بطنك المترهلة اللجوء للمشروبات الطبيعية لتخسيس البطن بدلاً من استعمال الأدوية التي قد تؤدي إلى الإضرار بكليتك، وإليك بعض هذه المشروبات.

الزنجبيل والخيار لتخسيس البطن

الزنجبيل من أفضل الأعشاب التي تعمل تخسيس البطن وإزالة الكرش، وإليك طريقة مشروب الزنجبيل والخيار فيما يلي:

المكونات:

عدد حبة واحدة من الخيار الطازج.

قطعة صغيرة من الزنجبيل الطازج.

ملعقة صغيرة من عسل النحل.

ثلاث أرباع كوب من الماء النقي.

الطريقة:

في قدر على النار ضعي كوب الماء النقي.

بعد ذلك اضيفي إليه الزنجبيل الطازج.

ثم اتركي المزيج يغلي على النار.

بعد ذلك أضيفي إليه الخيار بعد تقطيعه إلى شرائح.

ثم اتركي الخليط يغلي لمدة ثلاث دقائق.

بعد ذلك افرغي المشروب في كوب زجاجي.

يمكنك بعد ذلك تحليته بملعقة عسل النحل.

وبعدها تناولي كوب منه قبل الإفطار، والغداء، والعشاء.

مشروب الميرمية تنحيف البطن

يمكنك استخدام مشروب الميرمية لتخسيس البطن بالطريقة التالية:

المكونات:

نصف ملعقة من الميرمية.

بالإضافة الى نصف ملعقة من البابونج.

ونصف ملعقة من الروز ماري.

وملعقة عسل نحل أو يمكنك الاستغناء عنها.

كوب كبير من الماء الفاتر.

الطريقة:

أولا قومي بوضع الماء في وعاء على نار هادئة.

بعد ذلك أضيفي كمية البابونج.

ثم قومي بخلط الروز ماري معها.

بعد ذلك قلبيهم جيداً، ثم أضيفي الميرمية.

إذا كنتي تحتاجي إلى تحلية ضعي عسل النحل، وقلبي جيداً.

بعد ذلك اجعلي النار متوسطة واتركي المشروب حتى يغلي لمدة دقيقتين.

ثم ارفعي الخليط من على النار وغطيه حتى لا تتطاير الزيوت وتستفيدي منها.

بعد ذلك اتركيها حتى تصبح دافئة، ثم قومي بتصفية المشروب وتناوله.

يمكنك تناول المشروب ثلاث مرات يومياً.

في الختام قد نكون تحدثنا عن نوعين من مشروب لتخسيس البطن حيث طريقة البابونج والميرمية ذات النتيجة الفعالة للتخلص من البطن بأقصى سرعة، وأيضاً طريقة الخيار والزنجبيل وتعتبر هذه المشروبات من أقوى المشروبات على الإطلاق لإذابة دهون البطن.