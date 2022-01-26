أسرار المطاعم.. سر قرمشة السمك المقلي زي المحلات والتتبيلة الأصلية لطعم رائع وكوني مميزة

يعد سر قرمشة السمك المقلي واحدة من أسرار طبخ الطعام المتعددة، حيث يعتبر السمك من أكثر الأطعمة الغنية بالفسفور واليود والمعادن المختلفة وبالتالي يعمل على زيادة المناعة وتقوية العضلات، ويعد من أشهي أنواع السمك الذي يقدم مع الأرز الصيادية والسلطة الخضراء، وفي هذا المقال سنعرض عدة طرق لعمله.

سر قرمشة السمك المقلي

يمكنك تحضير السمك المقلي بمكونات تجعل من طعمه أفضل وأشهى طعم بالإضافة إلى ذلك من الأكلات التي يفضلها الكبار والصغار، ويمكن تحضيره بمكونات سهلة ومتوفرة.

طريقة السمك المقلي المقرمش بطبقة سميكة

يكمن سر قرمشة السمك في نوع التتبيلة، والذي يعطيه طعماً شهياً، والطريقة كالتالي:

المكونات:

كيلو من السمك البلطي.

ملعقتين كبيرتين من الثوم المفروم.

بالإضافة الى ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون.

حبة من الفلفل الرومي المفروم.

ملعقتين كبيرتين من الكزبرة الخضرا والشبت المفروم.

ملح حسب الرغبة.

ملعقة من الكمون المطحون.

كوبين من الدقيق الأبيض.

زيت للقلي.

ملعقة من الكركم.

كوب إلا ربع من الماء.

الطريقة:

في طبق ضعي الدقيق مع الماء، وقلبي جيداً.

بعد ذلك ضعي رشة من الملح والكمون والكركم، وقلبي جيداً.

ثم اخلطي الثوم المفروم مع الملح والكمون والفلفل والكزبرة وعصير الليمون وهذا هو سر تتبيلة السمك المقلي .

. بعد ذلك قومي بتتبيل السمك من الداخل.

ثم ضعي السمكة في خليط الدقيق والماء.

ثم بعد ذلك قومي بتسخين الزيت جيداً، واقلي به السمك من الجانبين حتى تحصلين على طبقة خارجية ذهبية اللون ومقرمشة لذيذة.

سمك مقلي بطبقة مقرمشة خفيفة

يمكنك عمل السمك المقلي المقرمش بطريقة سهلة وفي أسرع وقت ، والطريقة كالتالي:

المكونات:

كيلو من السمك البلطي.

كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من دقيق البقسماط.

ملح وكمون مطحون وكركم حسب الرغبة.

طبق به ماء.

ملعقتين من الثوم المفروم.

حبة من الفلفل الحار المفروم.

ملعقة كبيرة من الخل.

زيت للقلي.

الطريقة:

أولا ضعي الثوم المفروم مع الخل والملح والكمون والكركم والفلفل المفروم.

ثم قومي بعد ذلك بتتبيل السمك من الداخل بتتبيله الثوم.

بعد ذلك ضعي السمك في طبق الدقيق ثم في طبق الماء، وبعد ذلك وارجعي مرة أخرى لطبق الدقيق.

وفي مقلاة بها زيت ساخن قومي بقلي السمكة.

ثم كرري بعد ذلك تلك الخطوة في باقي كمية السمك، وتمتعي بقرمشة متميزة.

قدمية مع الأرز الصيادية و سلطة الطحينة و سلطة خضراء ويمكن أيضا تقديم سلطة بابا غنوج معه.

في الختام قد نكون قد عرضنا خلال مقالنا ألذ وأسهل وأشهي طرق نوضح بها سر قرمشة السمك المقلي، وقد وضحنا طريقة عمل السمك بطبقة مقرمشة سميكة وأيضاً طبقة قرمشة خفيفة لتعطي السمك مذاق مختلف رائع.