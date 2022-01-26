نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زي المحلات أعملي أحلى أرز بلبن بوش مكرمش وطعم مميز في المقال التالي
طريقة عمل الأرز بلبن، يعد الأرز بلبن من أشهى أطباق الحلويات التي تعد منزليا وتنال إعجاب الأطفال وجميع أفراد العائلة والتي يمكن أن تؤكل ساخنة أو باردة، وتتعدد طرق إعداده وتقديمه فبعض ربات البيوت تتفنن فى إضافة بعض المكونات التي تعطى له طعم ومذاق شهى مميز فيمكن تقديمه عن طريق وضع طبقة من الأيس كريم والمكسرات أو عن طريق وضع الفستق الحلبي والكرز وهناك البعض من يضع طبقة من القشطة وعسل النحل ورغم اختلاف طريقة إعداده إلا أنه لا يختلف أحد على مذاقه الرائع، وتبحث الكثير من السيدات عن سر طريقة إعداده فى محلات اللبان بذلك الطعم الكريمي الذي لا يقاوم، لذلك سنتعرف على أسرار نجاح الأرز بلبن وتحضيره منزليا بطريقة تشبه المحلات.
طريقة عمل الأرز بلبن بوش مكرمش
المكونات
لتر لبن بلدي.
نصف كوب أرز.
نصف كوب سكر.
2 كوب ماء.
2 ملعقة كبيرة نشا.
2 ملعقة كبيرة قشطة بلدي.
خطوات تحضير الأرز بلبن
- نحضر قدر على النار نضع به الأرز على أن يكون مغسول جيدا ومصفى.
- نضف الماء على الأرز ونتركه حتى يتشرب كل الماء وينضج تماما.
- نضف مقدار اللبن على الأرز ونقلب جيدا ثم نتركه حتى يبدأ اللبن مع الغليان.
- نضع القشطة البلدي على خليط الأرز واللبن.
- نذوب ملعقتين النشا فى قليل من الماء أولا ونقوم بضربهما بالمضرب الشبكي ثم نضفه على الأزر تدريجيا ونقلب جيدا.
- نتنظر قليلا حتى تندمج المكونات مع بعضها ثم نرفع الخليط من على النار.
- نبدأ فى توزيع الأرز بلبن فى أطباق التقديم ووضع المكسرات والأيس كريم أوجوز الهند حسب الرغبة ونتنظر حتى تبرد تماما ثم نقوم بتغطيتها وإدخال إلى الثلاجة.
- إذا كنت ترغبين فى أدخال الأرز بلبن إلى الفرن ضعيه أولا فى الأطباق المخصصة للدخول فى الفرن ثم ضعي جميع الأطباق فى صينية.
- اشعلي الفرن على درجة حرارة هادئة وافتحي الشواية واتركي أطباق الأرز بلبن بداخل الفرن قليلا حتى يتحمر الوجه ثم أخرجية.
- يمكن أيضا تقديم أطباق الأرز بلبن عن طريق وضع طبقة من القشطة البلدة والعسل على الوجه.
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