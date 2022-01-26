زي المحلات أعملي أحلى أرز بلبن بوش مكرمش وطعم مميز

طريقة عمل الأرز بلبن، يعد الأرز بلبن من أشهى أطباق الحلويات التي تعد منزليا وتنال إعجاب الأطفال وجميع أفراد العائلة والتي يمكن أن تؤكل ساخنة أو باردة، وتتعدد طرق إعداده وتقديمه فبعض ربات البيوت تتفنن فى إضافة بعض المكونات التي تعطى له طعم ومذاق شهى مميز فيمكن تقديمه عن طريق وضع طبقة من الأيس كريم والمكسرات أو عن طريق وضع الفستق الحلبي والكرز وهناك البعض من يضع طبقة من القشطة وعسل النحل ورغم اختلاف طريقة إعداده إلا أنه لا يختلف أحد على مذاقه الرائع، وتبحث الكثير من السيدات عن سر طريقة إعداده فى محلات اللبان بذلك الطعم الكريمي الذي لا يقاوم، لذلك سنتعرف على أسرار نجاح الأرز بلبن وتحضيره منزليا بطريقة تشبه المحلات.

طريقة عمل الأرز بلبن بوش مكرمش

المكونات

لتر لبن بلدي.

نصف كوب أرز.

نصف كوب سكر.

2 كوب ماء.

2 ملعقة كبيرة نشا.

2 ملعقة كبيرة قشطة بلدي.

خطوات تحضير الأرز بلبن