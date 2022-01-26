أسرار لأول مرة.. طريقة عمل السمك السنجاري البورسعيدي على أصوله وسر التتبيلة الرهيبة

سنقدم لكم طريقة عمل السمك السنجاري في البيت مثل طريقة المطاعم تماما، بعض الحصول على سر الخلطة والتأكد منها بتجارب فعلية، فكثير من الأشخاص يحرص على تناول السمك بشكل متواصل لأنه من العناصر الغذائية المفيدة جدا للجسم والصحة العامة، ويتم البحث من خلال الأنترنت بواسطة ربات البيوت عن طرق عمل السمك بشكل جديد حتى لا يمل أفراد العائلة من تناول السمك بنفس الطريقة كل مرة أثناء تناول وجبة الغذاء.

طريقة عمل السمك السنجاري

المكونات

ست سمكات بوري حجم كبير

ثمرتان من البصل الشرائح.

أربع ثمرات من الطماطم الشرائح.

ملعقتان كبيرتان من الثوم المفروم.

وملعقتان كبيرتان من البقدونس المفروم.

فلفل أخضر وأحمر وأصفر مقطع شرائح.

أثنان ليمون شرائح.

ملعقتان كبيرتان عصير الليمون.

وملعقتان كبيرتان من الزيت.

وأيضا ملعقتان صغيرتان من الملح.

ملعقة واحدة ثوم بودر.

وملعقة واحدة صغيرة من الكمون.

نصف ملعقة صغيرة من الشطة.

طريقة عمل سمك سنجاري زي المحلات

قبل كل شيء قومي بغسل سمك البوري بشكل جيد من خلال إزالة كل الزعانف و الخياشيم وتنظيف البطن.

ثم بعد ذلك قومي فتح السمكة من البطن ولأخر الذيل باستخدام السكين، فلابد من استخدمي السكين في فتح السمك البورى من جهة البطن وحتى الذيل لتصبح نصفين كالكتاب.

بعد ذلك قومي بتجهيز التتبيله الخاصة بالسمك من خلال خلط المكونات السابقة معا، من شرائح البصل والطماطم والفلفل والثوم المفروم وعصير الليمون والملح والكمون والزيت وبودرة الثوم، واتركيهم مع بعض لمدة ربع ساعة على الأقل.

قومي بعد ذلك بإحضار صينية وضعي بعضا من التتبيله السابقة فيها، ثم ضعي السمك البوري في الصينية وعليه باقي التتبيله، وبعضا من الزيت، وشرائح الليمون فوقهم.

ثم بعد ذلك أغلقي الصينية جيدا بواسطة ورق الألومنيوم.

بعد ذلك ويترك الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة ثلث ساعة أو حتى اكتمال النضج.

ثم أزيلي ورق الألومنيوم و افتحي الشواية حتى يحمر.

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يمكن تقديم السمك مقطع عليه بعض قطع البقدونس وشرائح الليمون، بجانب تقديم الأرز الأحمر أو الأبيض، مع سلطة خضراء ، للحصول على وجبة غذائية صحية متكاملة العناصر المفيدة للجسم.

تم تقديم طريقة عمل السمك السنجاري بالمنزل بخطوات سهلة وبسيطة، من خلال مكونات تضيف ليها نفس نكهة المطاعم، للحصول على مذاق رائع ومتكامل العناصر الغذائية.