بالتحبيشة السرية.. طريقة عمل كبدة المحلات وسر الطعم الرهيب سيعتقد الجميع أنها جاهزة

إن طريقة عمل كبدة المحلات تعتبر سهلة وبسيطة وغير معقدة كل ما تحتاج إليه هو الالتزام بالمقادير والخطوات البسيطة، والتي سوف ينتج عنها أجمل وجبات الكبدة مثل التي تقدم في المحلات ولكن في المنزل، وبذلك تمن الأمهات لأبنائهم تناول وجبات الطعام التي يحبونها ولكن بطريقة أفضل من الاي تقدم في المحلات.

طريقة عمل كبدة المحلات

قبل أن نبدأ في عرض المكونات والطريقة الخاصة بتحضير الكبدة الاسكندرانى زى المحلات، كان من الضروري أن نوضح لكم سر هام يجب أن نحرص على الاستفادة منهم، فلا يجب أن تظل الكبدة مدة طويله على النار حتى لا تصبح جافة بشكل كبير، ولذلك من الضروري قبل وضعها أن يكون الزيت ساخن بشكل كبير حتى تنضج الكبدة أسرع.

تحبيشة الكبدة الاسكندراني

نصف كيلو كبدة مقطعة شرائح رفيعة.

5 فصوص ثوم مهروس ناعمًا.

2 ثمرة فلفل رومي أخضر مكعبات.

و عدد 2 ثمرة فلفل حار حسب الرغبة.

ليمون.

زيت.

كمون، وملح، وفلفل أسود، وشطة حسب الرغبة.

طريقة عمل الكبدة الاسكندراني زي المحلات

قبل كل شيء نقوم بتقشير الثوم والفلفل وغسلهم بشكل جيد جدا، ثم نهرس الثوم، ونقطع الفلفل مكعبات

نقوم بتقشير الثوم والفلفل وغسلهم بشكل جيد جدا، ثم نهرس الثوم، ونقطع الفلفل مكعبات ثم بعد ذلك نقوم بوضع طاسة على النار ونضع فيه كمية مناسبة من الزيت.

ثم نحضر اناء الكبدة و نضيف اليها نصف كمية الثوم ونصف كمية الخل و نصف كمية فلفل، ونقلبهم معاً وننزل بهم معاً على الزيت الساخن.

والأهم من ذلك لا تكثري من التقليب حتى لا تخسر الكبدة عصارتها فتجف.

بعد ذلك عندما تقترب الكبدة من النضوج اضيفي باقي الثوم و الفلفل و الخل مع التقليب الخفيف.

بعد ان تنضج ارفعيها من على النار ثم بعد ذلك نقوم بإضافة عصير الليمون

ونقوم بوضعها في السندوتشات وتقدم ساخنة حارة ومعها بعض من سلطة الطحينة.

وفى الختام وقد قدمنا لكم في الفقرات السابقة طريقة عمل كبدة المحلات، والتي تتميز بالطعم الرائع والمتميز بشكل كبير جدا، إلى جانب أنها تعتبر نفس الوجبة الشهية التي تقدم في المحلات ولكن بشكل صحي في المنزل، وذلك حتى تكون كل أم مطمئنة على الوجبات التي يتناولها أطفالها، كمان أن وجبة الكبدة تعتبر من أفضل الوجبات التي يحبها الجميع.