في الخلاط... طريقة عمل البيتزا السائلة في الخلاط وبدون عجن ولاتخمير خطوة بخطوة في 10 دقايق هتعجبك عائلتك جدا

طريقة عمل البيتزا السائلة في الخلاط، والعجينة السائلة من أنواع المعجنات سريعة وسهلة التحضير بحيث تتيح لعمل أنواع كثيرة من المعجنات مثل البيتزا وغيرها،نقوم بتحضيرها في الخلاط وتكون سائلة تماما ويتم تسويتها في مقلاة على النار أو في الفرن،هكذا تكون سهلة وموفرة للوقت وأيضا تتميز بطعم رائع وخفيف،سنقوم بعمل بيتزا من العجينة السائلة التي يتم تحضيرها في الخلاط.

طريقة عمل البيتزا السائلة في الخلاط

مكونات عجينة الخلاط السائلة

طريقة تحضير عجينة الخلاط السائلة

نقوم بوضع كوبان الحليب وكوب زيت الزيتون والبيضتان في الخلاط ونخلط جيدا.

نقوم بإضافة الدقيق إلى المكونات بالخلاط ونضيف ذرة الملح وذره الفلفل الأسود وذرة الزعتر ونخلط حتى نحصل على عجينة سائلة.

البيتزا من العجينة السائلة

مكونات البيتزا

مكونات صلصة البيتزا

ثمرتين طماطم.

ثمرة بصلة.

فصين ثوم.

ثمرة فلفل أخضر.

ملح وفلفل أسود.

طريقة تحضير صلصة البيتزا

نقوم بتقطيع ثمرتين الطماطم مكعبات ونضعها في قدر صغير على النار ونضع فصين الثوم والفلفل والبصلة بعد تقطيعهم.

نضيف الملح والفلفل ونتركها على نار هادئة حتى تستوى،نترك المزيج يبرد ونخلطه فى الخلاط ويكون جاهز.

طريقة تحضير البيتزا

لتحضير البيتزا من العجينة السائلة،نقوم بوضع مقلاة على النار ونضع بها العجينة ونقوم بوضع صلصة البيتزا.

نضع الصلصة من أعلى ونضع عليها الحشو.

طريقة تحضير حشو البيتزا