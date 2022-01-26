وفاة أسرة كاملة بسبب تصرف خاطئ تفعله الأمهات عند طهي البطاطس احذروا قبل فوات الاوان

من الممكن أن تتسبب البطاطس المصابة بالعفن في الكثير من الكوارث على المستوى الصحي للجسم البشري حيث تعتبر البطاطس من الثمار التي تتواجد بصفة مستمرة بالمطبخ ولكن قد لا ننتبه إلى بعض العيوب التي قد تظهر عليها من الخارج وتكون متسببة في عدم صلاحية تناولها مثل ظهور بعض الألوان على البطاطس ومنها اللون الأخضر، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات المقبلة توضيح لأهم المعلومات التي تشير لفساد البطاطس وعدم صلاحيتها للتناول إن كانت مصابة بالعفن، وفيما يأتي أهم الأضرار التي قد يصاب بها الجسم البشري نتيجة التناول للبطاطس التي تتواجد عليها البؤر المتعفنة.

وفاة أسرة بسبب البطاطس

من أكثر الأضرار المحتملة والتي من الممكن أن يصاب بها جسم الإنسان أن تناولها يؤدي للإصابة بنوع من أنواع التسمم الغذائي وهذا ما يعمل على الإصابة بآلام وأعراض شديدة، وتؤذي كل من يصاب بها، وفي الإصابة بالتسمم الغذائي خطرا يهدد حياة الإنسان ما لم يتم إسعاف الشخص المصاب، وهذا لتخليصه ما يتبقى بجهازه الهضمي من آثار لسموم البطاطس المتعفنة حيث أن العفن المتواجد على البطاطس يكون نتيجة تواجد بكتيري كثيف عليها وينتقل بتناول البطاطس لحسم الإنسان وهذا ما يجعل الكثير من المضاعفات الشديدة تصيب الجسم ومن خلال الآتي توضيح لبعض المضاعفات.

أضرار تناول البطاطس

من الممكن أن يصاب الإنسان بحالة من التسمم نتيجة التناول لهذه النوعية من البطاطس الفاسدة وعلى أثرها يصاب الإنسان بالكثير من الأعراض المؤلمة والتي تؤثر بالسلب على مستوى الصحة ومن أهم تلك الأعراض الإصابة بالآتي:

الغثيان والقيئ المستمر والدوار والشعور بحالة من عدم الاتزان مع التعرض للإغماء ما بين وقت وآخر.

آلام شديدة في المعدة وذبول واصفرار الوجه.

الإصابة بالإسهال الحاد.

آلام في الرأس مع صداع متكرر.

يشعر الشخص عند تناول البطاطس المصابة بالعفن بآلام حادة في البطن وتقلصات.

الشعور بآلام تسود الجسم بالكامل.

لا يقدر الإنسان على الحركة أو بذل أي جهد أو عمل أي نشاط.