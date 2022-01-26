نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيروم السحري.. طرق تكثيف الرموش وتطويلها بسرعة رهيبة لن تصدقي طول رموشك وكأنها صناعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة طرق تكثيف الرموش وتطويلها بسرعة، تعتبر الرموش الطويلة من علامات الجمال في أي سيدة في العالم حيث أنها تعطي لصاحبتها مظهر جذاب وعيون ساحرة، لذلك يلجأ العديد من السيدات إلى البحث عن طرق تجعل رموشهم طويله كما ان هناك العديد من الطرق وسنتناول بعضا منها.

طرق تكثيف الرموش وتطويلها بسرعة

وصفة زيت الزيتون

في البداية يجب أن تقومي بتنظيف رموشك من أي اثار لمستحضرات التجميل أو الماسكرا وذلك عن طريق ان تقومي باستخدام منظف الميكب باستخدام علبة ماسكرا فارغة يمكنك أن تحظي برموش كثيفة ذات مظهر جذاب قومي فقط بوضع زيت الزيتون في علبة الماسكرا واستخدميها يوميا قبل النوم ثم قومي بغسيل وجهك ورموشك في الصباح.

أفضل سيروم للرموش تجارب

قومي بعمل كوب من الشاي الأخضر ثم اتركيه جانبا ولا تنسي لا يجب أن يكون الشاي محلي نهائيا حيث أن الشاي الأخضر يحتوي على مادة الفلافونويد التي تعمل على تنشيط الرموش حتى تكثف وتطول، بعد ان يبرد الشاي الأخضر باستخدام قطنة بيضاء نظيفة قومي بغمرها في الشاي ثم قومي بوضعها على رموشك من جذورها وحتى الأطراف لمدة لا تقل عن ربع ساعه حتي تضمني الحصول على أفضل النتائج كرري الوصفة يوميا.

سيروم الرموش الكوري

سنحتاج إلى ملعقة من جل الالوفيرا.

ومعلقة من زيت الجوجوبا.

ومعلقه من البابونج.

طريقة التحضير

يعتبر الألوفيرا من المواد التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية اللازمة لمد الجسم بما يحتاجه كما أنها تحتوي فيتامين لازم لتحفيز نمو الرموش، والطريقة سهلو وبسيطة كالتالي:

قومي بخلط جميع المكونات مع بعضها جيدا ثم نقوم بوضع الخليط في عبوة ماسكارا فارغة.

ونداوم على استعمالها ليلا قبل النوم كرري العمليه يوميا لضمان الحصول على أفضل نتيجة.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلي نهاية مقالنا الذي تحدثنا فيه عن طرق تطويل الرموش وتكثيفها بسرعة. كما قمنا بذكر بعض الطرق التي ستفيد إي سيده تريد الجمال إلي رموشها لتحصلي على رموش كثيفة وطويلة وجميلة. وبمكونات بسيطة وسهلة جداً ومتوفرة في كل منزل. لكن لا تنسي استشارة الطبيب أولاً كي تتأكدي أنها مناسبة لكِ.