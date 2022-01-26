معجزة كريم بانثينول لفرد الشعر الخشن والمجعد اقوي كيراتين طبيعي خلال ساعتين

كريم بانثينول لفرد الشعر، من أهم الخلطات الطبيعية والتي تعد من بين أهم وصفات الكيراتين الطبيعية هي خلطة البانثينول المميزة والتي تكون بتوفر بعض المقادير الأخرى والتي لها دور في التعزيز من مستوى نعومة الشعر للتخلص تماما من أي تواجد للشعر المجعد، وتعد تلك التركيبة من بين أكثر التركيبات التي لها القدرة على تخليص خصلات الشعر تماما من تواجد أي مظهر من مظاهر التجاعيد والتحسين من ملمس الشعر بحيث تكون خصلاته منسدلة ولا تكون في حاجة للفرد بالكريمات الكيميائية والتي تعمل على إضعافه تماما، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات المقبلة نتحدث بالتفصيل عن أهم مكونات كيراتين بانثينول وكيفية تحضيره وتطبيقه على خصلات الشعر.

مكونات إعداد كريم بانثينول لفرد الشعر الخشن

كريم بانثينول لفرد خصلات الشعر الخشن من نوعيات الكريم التي من الممكن أن يعتمد بشكل كبير عليها للحصول على شعر بمظهر مثالي خالي تماما من أي مظهر من مظاهر التجعد ويكون متواجد بشكل أساسي في الوصفة بهدف إكساب خصل الشعر النعومة الفائقة مع التحسين من مظهر الشعر وتقليل مظهر التجعد والقضاء على الملمس الخشن للشعر ومن الممكن أن نقوم بالتحضير للوصفة من خلال مقاديرها التالية من الممكن أن نقوم بالتحضير السريع لتلك التركيبة المميزة من مكون البانثينول والتي تعد بمثابة كيراتين طبيعي مميز ومنعم يعد هو الأقوى للشعر، ومن الممكن أن يتم تركيبه باستعمال المكونات الآتي ذكرها في النقاط القادمة

ملعقتان متوسطتان من مكون البانثينول كريم.

ملعقة صغيرة زيت الزيتون.

ملعقة من مكون زيت الخروع.

ملعقة من مكون زيت الجرجير.

ملعقة صغير من الفازلين.

ملعقتان من مكون النشا.

ملعقة صغيرة من الدقيق.

طريقة إعداد كريم بانثينول لفرد الشعر الخشن

من أهم المكونات السابقة هو المكون الرئيسي البانثينول والذي لا بد من مزجه جيدا مع بقية المكونات السابقة.

ومع الخلط الجيد للمقادير نحصل على التركيبة المثالية لشعر أفضل ونعومة فائقة لخصلاته،