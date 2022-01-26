هتبقي ملكة جمال.. طريقة عمل كريم ميبو والنشا السحري لتبيض البشرة والمناطق الغامقة بالجسم من أول استعمال

تبيض البشرة بكريم ميبو والنشا من أهم الخطوات التي من الممكن من خلاله أن تقوم مختلف السيدات بالعناية بالشرة حيث تعد طريقة التبييض باستعمال مكون ميبو مع القليل من مكون النشا من الممكن أن تكون تلك الخلطة الطبيعية هي أفضل ماسك طبيعي من الممكن من خلالها الحصول على البشرة خالية من أي بقع داكنة، وتعتبر تركيبة ميبو مع النشا من أهم الوصفات التي تصلح البشرة، وخلصها تماما من تواجد الكلف، والتصبغ، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المكونات التي من الممكن أن تساعد في عمل تركيبة طبيعية مميزة تبيض الجلد وتقي من عيوبه وفيما يأتي بيان كامل عن تلك التركيبة الطبيعية.

مكونات إعداد خليط ميبو والنشا

تبيض البشرة باستعمال كريم ميبو والنشا من الممكن أن يتم من خلال الاستعانة بمكونات بسيطة مع هذين المكونين المميزين، وهذا ما يكون لمزيد من النضارة للبشرة، حيث تعتبر التركيبة من أهم الخلطات الطبيعية والتي لها دور في العناية التامة بالجلد للتخلص تماما من الشحوب والخلايا الجلدية الميتة على سطح البشرة، حيث تعد الوصفة من الوصفات التي تعمل على جعل الجلد مشدودا وخالي تماما من الترهلات، للتخلص من التجاعيد، ومن أهم المقادير التي من الممكن أن تستخدم في تلك التركيبة ما يلي، من أهم المقادير التي لا بد من توفرها لعمل تلك التركيبة ما يلي:

ملعقتان متوسطتان من الكريم ميبو.

ملعقة من النشا.

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من ماء الورد.

ملعقة من عصير الليمون.

طريقة إعداد كريم ميبو والنشا لتبيض البشرة

من الممكن أن يتم التحضير للوصفة من خلال المزج الجيد بين مختلف المقادير السابقة من خلال خطوات بسيطة نتعرف عليها من خلال الآتي:

استعمال وعاء ملائم ونضع فيه الفازلين.

نضع مستحضر ميبو مع الفازلين وهذا لإذابتهما تماما على الحمام المائي.

بعد ذلك يكون من السهل المزج لبقية المكونات مع بعضها.