بالمنضدة.. أسهل طريقة لتقشير كمية كبيرة من الثوم بسرعة صاروخية ووداعاً للملل والتعب

أسهل طريقة لتقشير كمية كبيرة من الثوم، تعاني ربات المنزل من تقشير الثوم، وذلك لأن الثوم بحاجة إلي أظافر وذلك لتساعدك في التقشير بكل سهولة ويسر، ولكن يعانوا من فكرة التقشير خصوصاً في وجود العزومات الكبيرة التي تحتاج إلي كميات كبيرة من الثوم، وهذا بالنسبة لهم صعب ويريد الكثير من الوقت حتي يفعلوا ذلك.

أسهل طريقة لتقشير كمية كبيرة من الثوم

همتك عدة طرق لتقشير الثوم منها السهل و منها المتعب نقدم اسهل و اسرع طرق تقشير للثوم ليجون جاهز أينما شئت.

تقشير الثوم بالماء المغلي

نقوم بوضع الكمية التي نريد تقشيرها في ماء على النار حتي مرور 5 دقائق.

بعد مرور الوقت، قومي بإخراج الثوم من الماء.

قومي بتقشير الثوم وسوف تتخلصي من القشرة بكل بساطة.

وتذكري عدم ترك الثوم كثيراً في الماء المغلي.

تقشير الثوم باستخدام الماء البارد

يعتبر الماء البارد أحد الطرق التي تقوم بالتخلص من قشر الثوم فقط اتبعي الخطوات

وضع الثوم الذي تريدي تقشيره في ماء بارد.

اتركيه حتي 5 دقائق في الماء البارد.

قومي باستخراجه وفركه حتي تتخلصي من القشر.

طريقة عبقرية لتقشير الثوم

قومي بوضع السكينة على الثوم بطريقة أفقية، وقومي بالضغط على السكينة بهدوء، وسوف تقشيري الثوم.

التخلص من رأس الثوم بالعرض، بمعني أنك تقومي بجلب الثوم وقطعه من ناحية العرض وبعد ذلك قومي بتقشيره من الناحية التي قمتي بقطع الرأس منها.

تقشير الثوم باستخدام الميكروويف

قومي بوضع الثوم في الميكروويف واتركيه حتي 20 ثانية.

بعد ذلك قومي بإخراجه وبعدها قومي بتقشيره.

التقشير باستعمال المنضدة

قومي بوضع الثومة على المنضدة وبعد ذلك وبطريقة خفيفة اضغطي يدك عليها، ستلاحظين أنها انفصلت عن القشرة، بعد ذلك قومي بتطبيق هذه الخطوة على باقي الكمية التي لديكي.

البرطمان، وضع الكمية التي تريدها من تقشير الثوم، بعد ذلك قومي برج وتحريك البرطمان في كل الاتجاهات ستلاحظين أن الثوم بدأ ينفصل عن القشر.

يعتبر الثوم من النباتات العشبية. والتي لا تستطيع أي سيدة منزل أن تستغني عنه في المطبخ. ولابد أن عانت الكثير من السيدات من تقشير الثوم. لذلك قدمنا أسهل طريقة لتقشير كمية كبيرة من الثوم، حتي توفر لك الوقت والجهد بالإضافة أن هذه الطرق تنقذك في العزومات العائلية التي تحتاج إلي الثوم بكميات هائلة.