بدون الم.. معجزة الفحم لإزالة الشعر الزائد نهائيا من الجذور وتبيض فوري للمناطق الغامقة

من الممكن أن يزال الشعر تماما من سطح البشرة من خلال طرق عديدة وطريقة الفحم تعتبر من أقوى الطرق التي من الممكن أن يزال بها الشعر وبشكل تام، ومن دون أن تكون هناك بقية لأثر الشعر على البشرة حيث ينجح الفحم في الإزالة لتامة للشعر ومن الجذور، ومن خلال ما يلي من تلك الفقرات نوضح أبسط طريقة من الممكن أن يزال بها الشعر بالاستخدام لمكون الفحم والذي يعتبر أهم المكونات التي تستطيع إزالة بصيلات الشعر من سطح الجلد ومن الطبقات العميقة منه، وفيما يأتي أهم المكونات، وطريقة التطبيق لتلك الوصفة على البشرة للحصول على فوائدها.

مكونات خلطة الفحم لإزالة الشعر الزائد

من الممكن أن نستخدم الفحم في الحصول على البشرة خالية وبشكل تام من الشعر، كما يمكننا أن نقوم باستعمال وصفة الفحم لإمداد لبشرة بالمظهر اللائق حيث قال الكثير من خبراء التجميل أن الفحم يعتبر من أهم المواد التي تعمل على تغذية البشرة تغذية كاملة والتخلص تماما من أي تواجد للخلايا الميتة من الجلد، ومن خلال الآتي توضح الطريقة التي من خلالها من الممكن أن تستفيد كل فتاة وسيدة من الفحم للتخلص تماما من أي تواجد للشعر الزائد.

طريقة تحضير خلطة إزالة الشعر باستخدام الفحم

من الممكن أن نقوم باستعمال الفحم على البشرة بهدف التخلص تماما من أي تواجد للشعر الزائد وهذا ما يكون من خلال الآتي:

قومي بإحضار قطعة ملائمة من الفحم.

لا بد من أن يتم إشعال الفحم حتى يطيب تماما ويتحول لرماد.

قومي بالفرك لقطعة الفحم المحترقة تماما ومن خلال رمادها من الممكن أن يتزع الشعر ومن الجذور.

يطبق الرماد على المنطقة المراد إزالة الشعر منها مدة من عشر إلى نحو خمسة عشر دقيقة، ومن ثم يتم الفرك الجيد للشعر.

الفرك يكون للشعر بعكس الاتجاه لنموه.

الشعر ينزع من دون الشعور بأي ألم وتعتبر الوصفة من بين أكثر الوصفات التي من الممكن أن نستعين بها للتخلص تماما من أي تواجد لبصيلة الشعر تحت الجلد.