بدون مواد كيميائية.. بملعقة قرنفل تخلصي من الشعر الأبيض نهائيا بدون رجوعة مرة أخرى

بملعقة قرنفل تخلصي من الشعر الأبيض، القرنفل واحد من بين أهم المكونات الطبيعية والتي من الممكن أن نقوم باستعمالها للحصول على أفضل خليط من السهل تطبيقه على الشعر للحصول عليه خالي تماما من تواجد الشيب، حيث تعتبر وصفة القرنفل من بين أهم المكونات الطبيعية والتي لا بد من أن يتم تطبيقها كبديل عن صبغات الشعر من النوع الكيميائي حيث تعتبر وصفة القرنفل من أهم الوصفات التي من الممكن أن يتم وضعها على الشعر للتخلص من عيوبه وأهمها تواجد الشعر الأبيض، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات نتعرف على أهم مكونات الوصفة وطريقة تحضيرها وتطبيقها على الشعر.

بملعقة قرنفل تخلصي من الشعر الأبيض

وصفة طبيعية من السهل الاعتماد عليها للتخلص تماما من أي عيوب تتواجد على الشعر حيث تعد الوصفة من الوصفات التي لها دور في حماية الشعر من أي تواجد للشعر الأبيض كما تقضي الوصفة على أي تقصف أو جفاف قد يكون معتري الشعر، ومن الممكن التخلص تماما من أي تواجد للشعر الخشن من خلال تطبيق وصفة القرنفل المميزة.

مكونات وصفة القرنفل للتخلص من الشيب

القرنفل مع المكونات التالية من أهم المكونات التي تساعد في الحصول على تركيبة مميزة، وتلك التركيبة مكوناتها تكون كما يلي:

ملعقة من القرنفل المطحون.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من النشا.

ملعقة من الحناء.

ملعقة من زيت الخروع.

ملعقة من زيت الصبار.

ملعقة من الفازلين.

طريقة إعداد وصفة القرنفل للقضاء علي الشيب

من الممكن أن يتم التحضير لوصفة القرنفل من خلال الاتباع لخطوات بسيطة، وتلك الخطوات تساعد في عمل أفضل خلطة طبيعية من القرنفل.

حيث يتم تذويب الفازلين تماما ومن ثم يضاف القرنفل مع التقليب المستمر للوصفة للحصول على الخليط في صورة معجون كريمي.

يتم تطبيقه على الشعر للتخلص تماما من أي تواجد للشيب، حيث أن التطبيق يتطلب أن تكون الوصفة محضرة.

وعلى الفور يتم وضعها على الشعر للتخلص تماما من أي شعر أبيض ولا بد من تواجد هذا الخليط.