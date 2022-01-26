خمس أسرار.. تحبيشة الكبدة الاسكندراني زي المحلات على أصولها وهذه هي التكات السحرية

تحبيشة الكبدة الاسكندراني سر يبحث عنه الكثيرين في أماكن مختلفة، وتوجد طرق عديدة تستطيع بها عمل تتبيلة مميزة للكبدة إلا أن الكبدة الاسكندراني هي أشهى وألذ وصفة يفضلها معظم الراغبين في تناول الكبدة، ولهذا يبحثون دائمًا عن سر التحبيشة التي تجعل طعمها رائع ومميز، وسنقدم اليوم طريقة تحضير الكبدة وطهيها بأبسط الطرق لتكون شهية ولذيذة وتنال إعجاب جميع من يتذوقها.

تحبيشة الكبدة الاسكندراني

الكبدة الاسكندراني من أسهل الوصفات في طهي الكبدة، ولكن لابد من تحبيشة مميزة للكبدة لتعطي نكهة لذيذة ورائعة، ولصنع كبدة اسكندراني بطريقة بسيطة ولذيذة في نفس الوقت نحتاج إلى

مقادير الكبدة الاسكندرانى

كبدة مقطعة شرائح صغيرة.

ثوم مفروم ناعم.

عصير ليمون.

خل.

زيت.

فلفل أخضر مقطع قطع صغيرة.

كمون.

ملح وفلفل أسود.

فلفل أحمر أو أخضر حار أو شطة.

كوب من الحليب.

طريقة عمل الكبدة الاسكندرانى

تنقع الكبدة في الحليب مدة كافية ثم تغسل بعد ذلك جيدًا.

بعد ذلك يوضع الزيت في مقلاة على النار ثم يشوح به الثوم حتى يصفر لونه.

ثم تضاف الكبدة وتقلب جيدًا حتى يتغير لونها.

بعد ذلك يضاف الخل والليمون والملح والفلفل الأسود مع التقليب.

ثم يتم إضافة الفلفل الأخضر والشطة في النهاية قرب اكتمال نضج الكبدة وذلك حسب الرغبة.

نصائح لنجاح وصفة الكبدة الاسكندراني

تقطع الكبدة لشرائح طويلة ذات سمك مناسب ليس رفيعًا جدًا، حتى لا تحترق أثناء الطهي.

يكفي نصف ساعة في نقع الكبدة في الحليب ثم تغسل جيدًا.

لا تكثري من كمية الزيت في تسوية الكبدة.

لا توضع الكبدة على نار ضعيفة ولا يتم تهدئة النار، يجب تسويتها على نار متوسطة أو عالية وليست منخفضة حتى لا تفقد سوائلها وتجف.

تقدم مع الطحينة أو الكاتشب داخل خبز بلدي أو فينو حسب المفضل.

قدمنا لكم في هذا المقال سر تحبيشة الكبدة الاسكندراني بمقادير مضبوطة ومضمونة، وكذلك عرفنا أسهل وأسرع طريقة لتحضيرها، وكيف تحصلين على وصفة ناجحة للكبدة حتى يتم الحصول على طعم مميز وطريقة تنظيف الكبدة بصورة سليمة للتخلص من أي روائح غير مستحبة