طريقة عمل الكبدة مثل المطاعم وسر عربيات الشارع وتحدي بنفس الطعم والرائحة لآخر الشارع

يسأل الكثير من الناس عن طريقة عمل الكبدة مثل المطاعم حتى يستطيعون تحضيرها في المنزل بنفس الطعم الشهي الذي اعتادوا عليه في المأكولات الشعبية التي يفضلون تناولها في المطاعم والتي من أشهرها الكبدة الاسكندراني، ولكن في الوضع الحالي حيث انتشار الأمراض و الأوبئة يتجنب الكثير تناول أي وجبة خارج المنزل حفاظًا على صحتهم وصحة أسرهم، لذلك أحضرنا لكم طريقة مبسطة لعملها حتى يتسنى لكم أكلها في المنزل بأمان وبنفس طعم الكبدة في المطعم.

طريقة عمل الكبدة مثل المطاعم

المقادير:

كيلو من الكبدة.

مقدار ملعقتين من الثوم المقطع قطع صغيرة.

فلفل أخضر حار أو بارد حسب الرغبة.

ملح وكمون وفلفل أسود.

كزبرة ناشفة مطحونة.

عصير ليمونة.

خل.

زيت.

طريقة كبدة الفلاح

قطعي الكبدة لشرائح صغيرة ذات سمك وسط، وتبليها بالملح والفلفل والكمون والكزبرة.

أضيفي لها الخل والليمون وانقعيها لمدة نصف ساعة في الخليط.

ضعي الزيت في طاسة على نار وسط ثم ضعي الثوم وقلبي حتى يتغير لونه.

أضيفي جزء من الفلفل مع استمرار التقليب.

أنزلي الكبدة في الطاسة وقلبيها مع الثوم والفلفل حتى يتغير لونها وتتشرب السوائل.

أضيفي باقي الفلفل وقلبي حتى تمام نضج الكبدة.

تقديم الكبدة الاسكندراني

الكبدة الاسكندراني أكلة شائعة في كل مكان ويمكن تقديمها بأي طريقة مفضلة لأهل كل بلد إليك بعضًا من طرق تقديمها المتعارف عليها:

تقدم الكبدة ساخنة في الخبز البلدي مع الطحينة والمخلل أو الطماطم المقطعة

أو توضع في خبز الفينو وفوقها الكاتشب ويقدم بجانبها بطاطس محمرة أو شيبسي معد منزليًا.

كما يمكنك صنع بعض الأرز المصري بالطريقة المفضلة ويقدم كطبق جانبي مع الكبدة لتصبح وجبة مشبعة.

ولا ضرر من بعض المكرونة بصلصة الطماطم كبديل للأرز.

وبذلك تعرفنا على طريقة عمل الكبدة مثل المطاعم بطريقة سهلة وشهية، وعرضنا بعضًا من طرق تقديم الكبدة الاسكندراني، والأطباق الجانبية التي تقدم معها للحصول على وجبة لذيذة ومتكاملة وبنفس الطعم المميز لأكل المطاعم ولكن بنظافة وجودة المنزل، فإن كنت لا تستطيع الاستغناء عن أكلها في المطعم عليك بتجربة هذه الطرق والتي بالتأكيد ستغنيك عن المطعم.