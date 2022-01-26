بسكويت اليانسون اللذيذ على طريقة أشهر المخابز

بسكويت اليانسون من المخبوزات اللذيذة التي يمكن تحضيرها في المنزل بطريقة سهلة وسريعة، ويتميز بطعم شهي ونكهة مختلفة لاحتوائه على بذور اليانسون التي تكسبه مذاق مختلف عن باقي أنواع البسكويت، كما تفيد بذور اليانسون صحة الجهاز الهضمي وتساهم في تهدئة الأعصاب والتخلص من التوتر، وتفضل كثير من الأمهات إعداد البسكويت بأنواعه المختلفة في المنزل لتقديمه كوجبة إفطار خفيفة مع الشاي أو الحليب، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل بسكويت اليانسون على طريقة أشهر المخابز.

مكونات بسكويت اليانسون

يتم تحضير البسكويت ببعض المكونات البسيطة المتوفرة في المنزل، وهى كما يلي:-

4 بيضات بحراره الغرفة.

2 كوب من الدقيق الفاخر أو متعدد الاستعمالات (225 جرام).

كوب من السكر البودرة (200 جرام).

ربع كوب من الزيت النباتي (50 مللي).

ملعقة كبيرة من اليانسون.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

رشة صغيرة من الملح.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

طريقة التحضير

طريقة تحضير بسكويت اليانسون سهلة وسريعة وتتم بالخطوات البسيطة التالية:-

نخفق البيض مع كوب من السكر البودرة وملعقة كبيرة من الفانيليا بالمضرب الكهربي على سرعة عالية حتى يصبح القوام ثقيل وكريمي. ثم نقوم بإضافة ربع كوب من الزيت بالتدريج ونستمر في الخفق على سرعة عالية حتى يمتزج الخليط تماماً. ثم نقوم بإضافة كوبين من الدقيق المضاف إليه البيكنج بودر ورشة صغيرة من الملح بالتدريج ونقلب بالملعقة ببطء مع إضافة ملعقة كبيرة من بذور اليانسون والاستمرار في التقليب حتى تتجانس المكونات وتصبح خالية من أي تكتلات. نضع الخليط في صينية مستطيلة الشكل مدهونة ومبطنة بورق الزبدة. ثم يخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية على الرف الأوسط لمدة 20 دقيقة حتى يأخذ لون ذهبي. عند تمام النضج نخرج البسكويت من الصينية ويترك يتبرد تماماً ثم يقطع شرائح. نضع الشرائح في الصينية مرة ثانية وندخلها الفرن لمدة عشر دقائق حتى تأخذ لون ذهبي من الجانبين. نترك البسكويت يبرد تماماً ثم يقدم مع الشاي أو الحليب بألف صحة وعافية. يمكنك الاحتفاظ بالبسكويت في علبة جافة ونظيفة في درجة حرارة الغرفة.

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