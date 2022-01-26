كرات القرنبيط الكرسبي المقرمش بطعم الجبنة الشهية

كرات القرنبيط المقرمش بمذاق الجبنة الشهية، القرنبيط من الخضروات المفيدة والغنية بالعناصر الغذائية المهمة لجسم الإنسان و يساعد في خسارة الوزن، كما يتميز القرنبيط بالعديد من الأطباق المختلفة والتى تتمتع بمذاق رائع، وفي الآتى سنذكر بعض الخطوات التى سنحضر بها القرنبيط.

مكونات تحضيرالقرنبيط الذهبي بالجبنة:

حبة قرنبيط تزن كيلو.

بصلة صغيرة مفرومة.

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

كأس من الجبنة الموتزاريلا المبشور.

كأس من الفيجتار.

بيضة واحدة.

معلقة من الملح.

ملعقة من البابريكا.

ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة من الكمون.

تحضير القرنبيط بالجبنة:

أولا نضع الماء في إناء على النار ونتركه حتى يغلى، ثم نضيف للماء ملعقة ملح وكمون. بعد ذلك نسلق القرنبيط في الماء، ثم نتركه حتى ينضج. في وعاء عميق نضع البيض ونحركها بالشوكة، ثم نضيف الفلفل الأسود والملح والكمون والفجتار والجبنة المتزاريلا وباقي جميع المكونات. ثم نخلطهم جيدا وبالتالى نقوم بهرس القرنبيط ونمزجه مع الخليط و نقلبهم جيدا. وبعد ذلك نقوم بتشكيل كرات القرنبيط ونضعها في طبق. بعد الإنتهاء من تشكيل القرنبيط نضع الطبق في الثلاجة حتى يتماسك لمدة ساعة تقريبا. نضع مقلاة على النار وبيها الكثير من الزيت حتى يسخن تماما، ثم نقلى كرات القرنبيط، ويقدم القرنبيط ساخن.

مكونات تحضير القرنبيط باللبن والدقيق الأبيض:

يمكن تحضير القرنبيط المقلي بمكونات بسيطة ومتوفرة في البيت وخطوات مختلفة وسهلة:

مقادير القرنبيط باللبن والدقيق:

حبة القرنبيط تزن كيلو.

ملعقة من ملح.

ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة من البابريكا.

ربع كأس من اللبن.

بقدونس مفروم.

ملعقة من الكمون.

دقيق أبيض.

زيت للقلي.

تحضير القرنبيط: