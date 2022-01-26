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عمر شويل - جدة كرات القرنبيط الكرسبي المقرمش بطعم الجبنة الشهية - ثقفني
كرات القرنبيط المقرمش بمذاق الجبنة الشهية، القرنبيط من الخضروات المفيدة والغنية بالعناصر الغذائية المهمة لجسم الإنسان و يساعد في خسارة الوزن، كما يتميز القرنبيط بالعديد من الأطباق المختلفة والتى تتمتع بمذاق رائع، وفي الآتى سنذكر بعض الخطوات التى سنحضر بها القرنبيط.
مكونات تحضيرالقرنبيط الذهبي بالجبنة:
- حبة قرنبيط تزن كيلو.
- بصلة صغيرة مفرومة.
- ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.
- ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.
- كأس من الجبنة الموتزاريلا المبشور.
- كأس من الفيجتار.
- بيضة واحدة.
- معلقة من الملح.
- ملعقة من البابريكا.
- ملعقة من الفلفل الأسود.
- ملعقة من الكمون.
تحضير القرنبيط بالجبنة:
- أولا نضع الماء في إناء على النار ونتركه حتى يغلى، ثم نضيف للماء ملعقة ملح وكمون.
- بعد ذلك نسلق القرنبيط في الماء، ثم نتركه حتى ينضج.
- في وعاء عميق نضع البيض ونحركها بالشوكة، ثم نضيف الفلفل الأسود والملح والكمون والفجتار والجبنة المتزاريلا وباقي جميع المكونات.
- ثم نخلطهم جيدا وبالتالى نقوم بهرس القرنبيط ونمزجه مع الخليط و نقلبهم جيدا.
- وبعد ذلك نقوم بتشكيل كرات القرنبيط ونضعها في طبق.
- بعد الإنتهاء من تشكيل القرنبيط نضع الطبق في الثلاجة حتى يتماسك لمدة ساعة تقريبا.
- نضع مقلاة على النار وبيها الكثير من الزيت حتى يسخن تماما، ثم نقلى كرات القرنبيط، ويقدم القرنبيط ساخن.
مكونات تحضير القرنبيط باللبن والدقيق الأبيض:
يمكن تحضير القرنبيط المقلي بمكونات بسيطة ومتوفرة في البيت وخطوات مختلفة وسهلة:
مقادير القرنبيط باللبن والدقيق:
- حبة القرنبيط تزن كيلو.
- ملعقة من ملح.
- ملعقة من الفلفل الأسود.
- ملعقة من البابريكا.
- ربع كأس من اللبن.
- بقدونس مفروم.
- ملعقة من الكمون.
- دقيق أبيض.
- زيت للقلي.
تحضير القرنبيط:
- نضع إناء على النار ونضيف الماء والملح والكمون ونتركه يغلى.
- ثم نقوم بسلق القرنبيط ونتركه حتى ينضج.
- في وعاء نضع ٤ معالق من الدقيق الأبيض واللبن وباقي المكونات ونمزجهم جيدا مع بعض.
- نضع كمية من الدقيق في وعاء أخر.
- وبعد ذلك نقوم بوضع القرنبيط في الخليط ثم نضعه في الدقيق.
- وبالتالى نضع كمية مناسبة من الزيت فى مقلاة على النار ونتركه حتى يسخن.
- وعندما يسخن الزيت نقلى القرنبيط حتى يتحمر ونحصل على اللون الذهبي.
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