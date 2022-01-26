لن تصدقي نفسك.. تكثيف الرموش في ثلاث أيام بمكونات طبيعية وصفة مجربة 100% ومضمونة

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عمر شويل - جدة تكثيف الرموش في ثلاث أيام، تعتبر من أكثر الوصفات التي تبحث عنها أي سيدة في العالم حيث أن الرموش الطويلة تعمل على زيادة جمال المرأة وعينيها حيث أنها تستطيع أن تكون كالسحر على كل من رأها، وبمكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل، بدون أي أعراض جانبية أو أضرار.

تكثيف الرموش في ثلاث أيام

وصفة زيت اللوز والعسل الأبيض، وهى افضل وصفة لتكثيف الرموش وتطويلها حيث سنحتاج إلي معلقه واحده صغيره من عسل النحل ومعلقه من زيت اللوز، نقوم بخلط العسل مع زيت اللوز حتى يتجانس المكونين جيدا ثم قومي بفرده على الرموش من جذورها وحتى الأطراف وذلك يتم باستخدام الفرشاة فارغة من التي تخص الماسكارا ويراعي أن تقومي بتكرار الوصفة يوميا حتى تتمكني من رؤية النتائج بسرعة.

تكثيف الرموش وتطويلها

سنحتاج إلي معلقه من زيت الخروع ومعلقه كبيرة من جل الالوفيرا.

نقوم بخلط زيت الخروع مع الالوفيرا ونقوم بالتقليب حتى يتجانسوا جيدا.

يتم وضع المكونات في علبه ماسكارا فارغة وباستخدام الفرشاة قومي بفرد الخليط علي الرموش من الجذور وحتى الطراف.

لاحظي الفرق بعد ثلاثة أيام من مداومة الاستعمال مرتين إلي ثلاثة مرات يوميا.

طريقة لتطويل الرموش في يومين

حيث أن زيت الزيتون غني بالعناصر المفيدة للرموش حيث أنه يحفز الرموش علي أن تكثف وتزداد بسرعة وبصورة ملحوظة، سنحتاج ليمونه واحدة ومعلقه صغيره من زيت الزيتون ثم نقوم بتقشير الليمونة وأخذ القشر فقط ثم نقوم بخلط المكونين زيت الزيتون وقشر الليمون جيدا حتى تتجانس ويتم وضع هذه المكونات علي الرموش لمده ثلاثة أيام كل أسبوع وستنبهر بالنتيجة التي ستلاحظينها من أول مره.

طريقة تكثيف الرموش

من الممكن باستخدام الفازلين الطبي عن طريق أن تقومي بوضع الفازلين علي رموشك من الجذور وحتى الأطراف باستخدام فرشاه ماسكارا فارغة وكرريها كل يوم في الليل وقبل النوم وسترين أن الفازلين يعمل علي إعطائها ما تحتاجه من جمال وجاذبيه.

الي هنا نكون قد انتهينا من كتابه مقالنا الذي تحدثنا فيه عن تكثيف الرموش في ثلاث أيام. وذكرنا بعض الوصفات الطبيعية. التي ستعطيك النتيجة التي تريدينها ودون تعريض رموشك إلي أي شيء غير طبيعي يمكن أن يسبب له الضرر. ولكن يجب أن تستشيري طبيبك أولاً حتى لا يكون لها تأثير سلبي على عينيكِ.