ميني بيتزا بالكأس بطريقة سهلة وبعجينة هشة وبمذاق لذيذ بطريقة المطاعم

ميني بيتزا بالكأس ، من ألذ وأشهى وأسهل أنواع البيتزا والتي يعشقها الصغار والكبار المحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، نظراً لمذاقها اللذيذ والشهي والمميز الذي لا يوصف، ولشكلها الجذاب الذي لا يقاوم، وحازت على شهرة كبيرة في الوطن العربي أيضاً، وتتميز بقيمتها الغذائية العالية، نظراً لاحتوائها على عناصر غذائية عديدة، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، وبساطة مكوناتها أيضاً، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضير ميني بيتزا لكي تحضرها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة بيتزا البرجر وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة تحضير ميني بيتزا بالكأس بكل سهولة، بألذ الوصفات.

مكونات ميني بيتزا بالكأس

تتكون ميني بيتزا بالكأس من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير العجينة

300 مل من الماء الدافئ.

130 جم من دقيق القمح.

240 جم من الدقيق العادي.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من السكر.

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الملح.

رشة أوريجانو.

مقادير الحشوة

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على ميني بيتزا بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الماء الدافئ والخميرة الفورية والسكر، ثم نقلب باستمرار حتى يذوب السكر وتتفاعل الخميرة.

ثم نضيف نوعين الدقيق ونقلب بالملعقة حتى يختفي الدقيق.

ثم نضيف زيت الزيتون والملح ونعجن باليد حتى نحصل على عجينة طرية.

بعد ذلك نلم العجينة ونغطيها بكيس بلاستيك ونتركها تختمر لمدة ساعة.

ثم نضع العجينة بعد اختمارها على سطح مرشوش بالدقيق ونلم العجينة بالدقيق.

ثم نقسمها إلى كور صغيرة ومتساوية في الحجم.

بعد ذلك نرص كرات العجين في صواني فيها ورقة زبدة ونباعد بينهم.

ثم نغطيهم بفوطة مطبخ نظيفة ونتركهم يرتاحوا لمدة 20 دقيقة.

ثم نحضر الحشوة، نحضر وعاء، ثم نضيف إليه صلصة الطماطم وأوريجانو والملح وزيت الزيتون، ثم نخلطهم جيدا.

بعد ذلك نحضر كأس وندهنه من أسفل بالزيت، ثم نضغط به على كرات العجين بعدما ارتاحت.

ثم نضغط على فطائر البيتزا باليد قليلا.

ثم نوزع مقدار ملعقة صغيرة من خليط الصلصة فوق كل فطيرة ونساويها جيدا.

بعد ذلك نضع فوقها القليل من التونة والجبنة الموزاريلا المبشورة.

ثم نوزع حلقات بصل أحمر، ثم حلقات زيتون.

ثم نرش على وجه الفطائر القليل من الأوريجانو وزيت الزيتون.

بعد ذلك ندخل الصواني فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 250 درجة مئوية، ونتركها لمدة 15 دقيقة تقريبا.

ثم نخرج الصينية من الفرن، ونقدم ميني بيتزا بالكأس في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل صلصة البيتزا

المكونات

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

حبة بصلة صغيرة مبشورة ناعم.

3حبات طماطم كبيرة مفرومة في الخلاط.

رشة فلفل أسود.

2 فص ثوم كبير مهروس.

رشة ملح.

رشة أوريجانو.

ملعقة صغيرة من الكاتشب أو معجون الطماطم.

طريقة التحضير