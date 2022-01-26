أكلة سريعة في 5 دقائق بطريقة سهلة واقتصادية وبمذاق روعة وشهي جداً

أكلة سريعة في 5 دقائق ، من الوجبات الخفيفة اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، نظراً لمذاقها اللذيذ والشهي، كما تصلح لوجبة الفطور أو الغداء أو العشاء، كما تتميز بفائدتها الصحية، وبقيمتها الغذائية العالية أيضاً، نظرا لاحتوائها على عناصر غذائية عديدة، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، حيث لا تتطلب وقت ولا مجهود، وبساطة مكوناتها أيضاَ، فهي غير مكلفة، ومكوناتها متوفرة في كل بيت أيضاً، وتحرص ربات البيوت على إعداد طعام شهي ومبتكر في نفس الوقت لأفراد أسرتهم، لذا تبحث عن طريقة تحضيرها كنوع من التغيير والتجديد في الأكلات، كما يمكنكم تجربة بطاطس مقلية بالخلطة السرية وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل أكلة سريعة في 5 دقائق بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات أكلة سريعة في 5 دقائق

تتكون أكلة سريعة في 5 دقائق من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وهي كالآتي:

100 مل حليب.

2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

رشة ملح.

80 جم جبنة موزاريلا مبشورة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلا من شرائها).

80 جم جبنة فيتا.

2 ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم ناعم.

2 ملعقة كبيرة من البصل الأخضر المفروم ناعم.

10 جم بيكنج بودر.

360 جم دقيق.

180 مل من الزيت النباتي للقلي.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على أكلة سريعة في 5 دقائق بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الجبنة الفيتا والجبنة الموزاريلا المبشورة والبيض والملح والبقدونس المفروم ناعم والبصل الأخضر المفروم ناعم والحليب والدقيق والبيكنج بودر، ثم نقلب جيدا بالملعقة، ثم نلم الخليط حتى نحصل على عجينة.

ثم نلم العجينة ونكورها، ثم نقسمها إلى جزئين.

ثم نفرد كل جزء من العجينة بالشوبك على سطح مرشوش بالدقيق بقطر 35 سم.

بعد ذلك نقطعها بالقطاعة إلى 8 مثلثات.

ونكرر نفس الخطوات في العجينة الثانية.

ثم نضع مقلاة على نار متوسطة ونضيف إليها الزيت ونتركه حتى يصبح دافئ.

ثم نقلي فيها الفطائر وعندما تكتسب لونا ذهبيا من أسفل نقلبها على الجهة الثانية ونتركها حتى تكتسب لونا ذهبيا أيضاً.

بعد ذلك نرفع الفطائر من الزيت ونضعها على مناديل مطبخ لكي تمتص الزيت.

ثم نقدم الفطائر في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل صلصة الثاوزند أيلاند

المكونات

نصف كوب من المايونيز.

3 ملاعق كبيرة من الكاتشب.

ملعقة كبيرة من ماء مخلل الخيار.

ملعقة كبيرة من البصل المفروم ناعم.

2 ملعقة صغيرة من السكر.

رشة ملح.

رشة فلفل أسود.

ملعقة كبيرة من الخل.

طريقة التحضير

نحضر وعاء، ثم نضيف إليه المايونيز والكاتشب والبصل المفروم ناعم والسكر والملح والفلفل الأسود والخل وماء مخلل الخيار، ثم نخلطهم جيدا بالملعقة. بعد ذلك تكون صلصة الثاوزند جاهزة للتقديم مع خبز بالبطاطس والجبن. ثم نقدم صلصة الثاوزند أيلاند في طبق التقديم مع أكلة سريعة في ٥ دقائق. وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الكاتشب

المقادير

كيلو إلا ربع طماطم مقطع مكعبات كبيرة.

فلفل أسود.

ربع كوب من الخل.

ربع ملعقة صغيرة من البصل البودرة.

رشة من الثوم البودرة.

ملح .

ربع كوب من السكر أو حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من الماء.

ربع ملعقة صغيرة من النشا.

طريقة التحضير

نحضر محضرة الطعام، ثم نضيف إليها الطماطم، ثم نفرمه جيداً. ثم نصفي عصير الطماطم جيداً لكي نتخلص من البذور والقشر. ثم نسكب عصير الطماطم في حلة، ثم نضعها على نار عالية. عندما تبدأ الصلصة في الغليان نخفض النار إلى أقل درجة، ثم نتركها حتى يثقل القوام مع التقليب من وقت لآخر. ثم نضيف الملح والفلفل الأسود والثوم البودرة والبصل البودرة والسكر والخل، ثم نخلط جيداً. ثم نحضر كوب ونضيف إليه الماء والنشا، ثم نخلطهم جيداً. بعد ذلك نضيف خليط النشا إلى الصلصة ونقلب جيداً. وعندما يثقل القوام ويجف الماء نرفع الكاتشب من على النار، وبذلك يكون الكاتشب جاهز للاستخدام في أكلة سريعة في ٥ دقائق.

طريقة عمل صلصة الجبن

المكونات

20 جم من الزبدة الغير مملحة.

نصف ملعقة كبيرة من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الصلصة الحارة.

120 مل من الحليب.

108جم شرائح جبن شيدر.

طريقة التحضير