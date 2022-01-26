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عمر شويل - جدة غيرى لون شعرك في البيت.. طرق صبغ الشعر باللون الأحمر و باللون البني بمواد طبيعة لون شعر تحفة وثابت جدا - ثقفني
صبغ الشعر باللون الأحمر و باللون البني، ترغب الكثير من السيدات تغير لون الشعر بسبب الملل أو لغرض التغير،يلجأن عادتا إلى الصبغات الكيماوية والتي معروف كم هي مضرة للشعر وتسبب في تلفه،هناك طرق طبيعيه لتغيير لون الشعر الأحمر وهو لون جرئ يرغب الكثير في تطبيقه،واللون البني المحبوب لدى كثير من النساء،سنتعرف على وصفات طبيعية ومغذية لتغير لون الشعر للون الأحمر والبني.
صبغ الشعر باللون الأحمر و باللون البني
مكونات صبغ الشعر باللون الأحمر
- علبة زبادي أو علبتين حسب طول وكثافة شعرك.
- ملعقة صغيرة لون طبيعي أحمر،يمكنك وضع أكثر إن كنت ترغبين بلون أقوى.
- وملعقة صغيرة ماء ورد.
- ملعقة صغيرة زيت جوز هند.
طريقة التجهيز والاستخدام
- في بوله نقوم بخلط الزبادي مع اللون الأحمر وزيت جوز الهند وملعقة ماء الورد ونخلط جيدا حتى تمتزج المكونات مع بعضها البعض.
- نقوم بتطبيق الخلطة على الشعر فقط ولا يجب وضعها على فروة الرأس حتى لا يتغير لونها.
- إذا كان شعرك لونه فاتح يمكنك ترك الوصفة لمدة من 7 -8 ساعات،لكن إذا كان شعرك باللون الأسود الفحمى،نترك الوصفة طوال الليل على الشعر.
- بعد مرور المدة المذكورة نقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر فقط.
- إذا كنت ترغبين التخلص من اللون،قومي بغسل الشعر بالشامبو والماء.
وصفة صبغ الشعر باللون البني
مكونات صبغ الشعر باللون البني
- كوب من البنجر المعصور.
- نصف كوب من الجزر المعصور.
- ملعقة صغيرة زيت جوز هند.
- ملعقة صغيرة زيت زيتون.
- خل تفاح.
طريقة تحضير صبغ الشعر باللون البني
- نقوم بخلط كوب البنجر المعصور مع نصف كوب الجزر المعصور مع ملعقة زيت جوز الهند مع ملعقة زيت الزيتون.
- نقلب المكونات مع بعضها جيدا حتى تمتزج جيدا.
- نقوم بتوزيع الخليط على الشعر بحيث لا يلمس فروة الرأس،نقوم بوضع بونيه بلاستيك على الشعر.
- نترك الخليط على الشعر لمدة لا تقل عن 60 دقيقة.
- نقوم بغسل الشعر بالماء فقط، ونقوم بوضع خل التفاح كرذاذ على الشعر لثبات اللون.
- يمكنك استخدام الشامبو لغسل الشعر بعد يومين على الأقل من تطبيق الوصفة.
- تكرر الوصفة مرة واحدة في الأسبوع للحصول على اللون المطلوب.
- يمكن إضافة ملعقة قهوة سريعة الذوبان للحصول على لون قوي.
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