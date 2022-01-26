نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حتى لو مشعرة.. إزالة الشعر بالخل والنشا نهائياً أقوى بديل طبيعي لليزر في البيت وبدون ألم في المقال التالي

عمر شويل - جدة هل تسعي دائماً لتصبحي في غاية جمالك؟ و ترغبي في تفتيح الجسم والحفاظ على نضارته ؟ هل تريدي أن تتخلص من شعر الجسم نهائياً وبدون ألم ؟ سنقدم لكِ حل لكل هذه التساؤلات وبمكونين فقط لديكِ في منزلك، إزالة الشعر بالخل والنشا هو الحل السريع وبدون أي تعرض الجسم لمشاكل، تابعي هذا المقال.

إزالة الشعر بالخل والنشا

خلطة النشا والخل تعد حل أمثل لكل سيدة لإزالة الشعر من الجسم ، وتقلل من ظهوره مرة آخري، وأيضاً تفتح البشرة في دقائق، مع هذا الكريم أصبحت عملية إزالة الشعر سهلة جداً وإليكِ الطريقة.

مكونات الخلطة

2 معلقة كبيرة نشا.

4/1 معلقة من الشبة البيضة مطحونة ( موجودة عن العطار).

2 معلقة من الخل.

طريقة التحضير والاستخدام

نضع المكونات في طبق صغير ونخلطهم جيداً حتى يصبح كريمي.

لفتح مسام الوجه أو الجسم اغسليه بماء ساحن، ونشفيه بفوطة قطن.

ادهني المنطقة التي تريدي إزالة شعرها، واتركيه ساعة حتى ينشف.

ثم افركي الكريم بيدك جيداً بشكل دائري، وستلاحظين تساقط الشعر .

كرريها مرة كل أسبوع حتى نمنع ظهور الشعر.

التخلص من الشعر الزائد

أولاً قومي بأخذ حمام ساخن لفتح مسام الجسم.

بعد ذلك ضعي الشفرة الخاصة بيكِ لإزالة الشعر في الخل، وقومي بإزالة الشعر من المكان الذي تريدين.

ثم ضعي زيت زيتون على بشرتك واتركيه ربع ساعة.

اغسلي البشرة منها بعد ذلك.

كرري هذه الطريقة مرة أسبوعياً على الأقل لنتيجة أفضل.

إزالة الشعر الزائد وعدم ظهوره

المكونات

معلقة كبيرة نشا.

بالإضافة الى معلقة كبيرة من الترمس المطحون.

معلقة من الفازلين الطبي.

طريقة التحضير

اخلطي جميع المكونات جيداً حتى تصبح عجين.

بعد ذلك ضعيه على مكان إزالة الشعر منه.

ثم يترك حتى يجف تماماً، وينزع عكس اتجاه الشعر.

وفى الختام لا تنتهي وصفات إزالة الشعر بالخل والنشا نهائياً، لأنهم مكونات سحرية للتخلص من الشعر، ووفقاً لما هو معلوم من أن عمليات إزالة الشعر صعبة ومؤلمة كالشمع، وغالية مثل الليزر، لذلك قد عرضنا لكي خلطات سهلة وسريعة الاستخدام للتخلص من مشكلة الشعر حتى لا تعانى منها مرة آخري نهائياً.