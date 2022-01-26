اقتصادي وهش.. طريقة عمل بسكويت الشاي السريع يذوب في الفم بمكونات بسيطة جداً وابهري من سيتذوقه

طريقة عمل بسكويت الشاى السريع، بسكوت الشاى السريع من البسكويت السهل الذي يمكن فعله من البيت بطريقة سهلة وبسيطة وبمقادير بسيطة يحبونه الأطفال والكبار وتحرص ربات البيوت على فعله في البيت حفاظاً على صحة الأطفال من البسكويت الخارجي لما يحتوى على مواد حافظة، بسكويت البيت بطريقة سهلة و بسيطة جداً ومقادير بسيطة.

طريقة عمل بسكويت الشاى السريع

يوجد العديد من الطرق التي يمكن أن تستخدمها ربات البيوت لعمل بسكويت الشاى الهش السهل البسيط من البيت بمقادير بسيطة وسهلة وهي:

دقيق بمقدار 2 ونصف كوب.

حليب بمقدار نصف كوب.

زبدة طرية بمقدار 12 معلقة.

سكر بمقدار كوب.

صفار.

ملح بمقدار ملعقة صغيرة.

بيكنج بودر بمقدار ملعقة صغيرة.

طريقة عمل بسكويت الشاي سهل وسريع

نقوم بإحضار إناء ونضع فيه البيكنج بودر والملح.

نقوم بإحضار الزبدة ونخلطها جيداً بالمضرب الكهربائى.

ولمدة من الزمن دقيقتين نقوم بوضع السكر إلى الزبدة مع التقليب الجيد المستمر حتى يندمج السكر مع الزبدة.

بعد ذلك نقوم بضرب السكر مع الزبدة جيداً ونقوم بمزج المقادير البيض والفانيليا إلى الزبدة والسكر.

ثم نقوم بمزج الخليط السابق من الدقيق والبيكنج بودر والملح ثم نقوم بوضع الدقيق مع الاستمرارية في العجن.

وبعد ذلك نقوم بعجن الخليط جيداً للحصول على قوام العجينة المتماسك الجيد للعجينة الناعمة.

ثم نقوم بعد ذلك بقطع العجين إلى نصفين ونتركه حتى يخمر ونضع عليهما كيس من البلاستيك ونقوم بوضعها في الثلاجة ونتركها حتى ساعتين من الزمن حتى تأخذ العجين راحتها بعد العجن.

بعد ذلك نقوم بإزالة العجين من الثلاجة وتركها بعيداً عن الثلاجة ودرجة حرارة الثلاجة لمدة من الوقت 5 دقائق.

ونقوم بعد ذلك بتوزيع قطع العجين من خلال الزبدة بمقدار طبقتين.

نقوم بتشغيل الفرن حتى درجة حرارة 300 درجة ونضع العجين فيها.

نقوم بتشكيل العجين على شكل دوريات أو شكل البسكويت ونقوم بتحضير صينية بها ورق برشمان ونضع فيها البسكويت.

وأخيرا نقوم بوضع الصينية في الفرن.

في النهاية نكون قد وضحنا طريقة عمل بسكويت الشاى السريع، المقادير التي يمكن استخدامها لعمل بسكويت الشاى السريع، وطريقة التحضير بطريقة سهلة وبسيطة لعمل بسكويت الشاى السهل البسيط من البيت الذى يحبه الأطفال والكبار مع الشاى وهو من أكثر الحلويات المفضلة لدى الكثير بسبب خفتها ويعد موفر للوقت لما هو بسيط في مقاديره وتحضيره.