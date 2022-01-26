بربع كيلو من اللحم اعملي لازانيا الباذنجان بمكونات اقتصادية وطعم ولا أروع

تعد لازانيا الباذنجان من الاطباق الشهية التي يقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار، وهنا سوف نقدمه بطريقة سهلة وبسيطة لتحضيرها بسهولة في المنزل، فكثير من الامهات والسيدات يردن تحضير وجبات مختلفة وذات مذاق رائع، ايضاً يتكون لازانيا الباذنجان من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي اللحم والبشاميل والجبن ومكونات آخرى، ايضاً طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت، وهي مفيدة جداً ومليئة بالعناصر الغذائية الصحية، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل لازانيا بالباذنجان بطعم رائع في المنزل.

مكونات عمل لازانيا الباذنجان

تحتوي لازانيا الباذنجان على مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

٦ حبات من الباذنجان.

ملعقة كبيرة من الملح.

٦ ملاعق كبيرة من الزيت.

مكونات صلصة لازانيا

جبن موتزاريلا مفروم.

ملعقتان كبيرتان من صلصة البشاميل.

ثلاث ملاعق من الطماطم المركز.

٦ أوراق من الريحان.

٣ ملاعق كبيرة من البصل المفروم.

ربع كيلو من اللحم المفروم.

رشة من الملح.

ماء.

رشة من الفلفل الأسود.

زيت زيتون.

٣ ملاعق من الريحان.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير لازانيا الباذنجان الشهية في المنزل وهي كالاتي:-