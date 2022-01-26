بربع كيلو من اللحم اعملي لازانيا الباذنجان بمكونات اقتصادية وطعم ولا أروع

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تعد لازانيا الباذنجان من الاطباق الشهية التي يقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار، وهنا سوف نقدمه بطريقة سهلة وبسيطة لتحضيرها بسهولة في المنزل، فكثير من الامهات والسيدات يردن تحضير وجبات مختلفة وذات مذاق رائع، ايضاً يتكون لازانيا الباذنجان من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي اللحم والبشاميل والجبن ومكونات آخرى، ايضاً طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت، وهي مفيدة جداً ومليئة بالعناصر الغذائية الصحية، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل لازانيا بالباذنجان بطعم رائع في المنزل.
مكونات عمل لازانيا الباذنجان
تحتوي لازانيا الباذنجان على مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- ٦ حبات من الباذنجان.
- ملعقة كبيرة من الملح.
- ٦ ملاعق كبيرة من الزيت.
مكونات صلصة لازانيا
- جبن موتزاريلا مفروم.
- ملعقتان كبيرتان من صلصة البشاميل.
- ثلاث ملاعق من الطماطم المركز.
- ٦ أوراق من الريحان.
- ٣ ملاعق كبيرة من البصل المفروم.
- ربع كيلو من اللحم المفروم.
- رشة من الملح.
- ماء.
- رشة من الفلفل الأسود.
- زيت زيتون.
- ٣ ملاعق من الريحان.
طريقة الإعداد والتحضير
سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير لازانيا الباذنجان الشهية في المنزل وهي كالاتي:-
- نقوم بتقطيع الباذنجان إلى شرائح رفيعة، ثم نقوم برش الباذنجان ونتركه ليتصفى من ماءه حتى لا بتشرب الزيت.
- بعد ذلك نقوم بشطف شرائح الباذنجان وتجفيفه، ثم ندهنه بالزيت ونضعه في طاسة تمنع الالتصاق
- نحضر إناء متوسط ونضع به الطماطم المركز مع زيت الزيتون والملح والفلفل مع الماء ونقلبهم جيداً مع إضافة ورق الريحان.
- بعد ذلك نحضر طاسة على النار ونضع بها ملعقتان من زيت الزيتون مع البصل ورشة من الملح.
- ثم نقوم بتحمير اللحم مع زيت الزيتون والثوم المفروم مع تتبيله بالملح والفلفل.
- بعد ذلك نقوم بمزج صلصة الطماطم مع صلصة البشاميل والبصل المفروم المحمر.
- نحضر صينية ونقوم برص طبقة من الباذنجان مع الصلصة واللحم المفروم والجبن المبشور، وهكذا حتى تنتهي الكمية.
- بعد ذلك ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٨٠ لمدة لا تقل عن ٣٠ دقيقة حتى تنضج وتقدم ساخنة.
- وبهذا نكون قد قدمنا أحلى لازانيا بالباذنجان لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.
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