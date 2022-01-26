نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون ألم.. النشا لإزالة الشعر وصفة سحرية للتخلص من الشعر الزائد نهائياً وتبييض فوري للجسم في المقال التالي

عمر شويل - جدة دخل استخدام النشا في الوصفات الجمالية للبشرة، كما أثبت فاعليته في وصفة النشا لإزالة الشعر وتثبيط نمو الشعر مرة أخري، لذلك سنعرض في الفقرات القادمة طرق إزالة الشعر بمعلقة نشا والمكونات التي يمكن إدخالها معها لإزالة أي أثر للشعر، تكون البشرة أكثر نعومة وفعالية، وفيما يلي يتم توضيح الطرق.

النشا لإزالة الشعر

تتعدد الطرق المختلفة لإزالة الشعر من الجسم مثل ( الشفرة، الحلاوة، الآت إزالة الشعر) ولكن جميعهم إما مكلفة أو تتطلب جهد ووقت وصعوبة في عملها، لكن إليكِ البديل الطبيعي لإزالة الشعر الزائد والأسرع بأسهل المكونات والطرق ومن غير شعور بـألم كما ما يلي.

الطريقة الأولي

نشا.

عسل.

عصير ليمونه.

طريقة التحضير

نخلط المكونات ونقلبهم مع بعض جيداً.

نضعه على المنطقة التى تريدين إزالة شعرها ونقوم بفركه ونتركه 10 دقائق.

نفرد المنطقة بقطعة من القماش.

قومي بسحبها عكس نمو الشعر.

ستلاحظِ التصاق الشعر في القماش واصبح الجلد خالي من الشعر.

طريقة عمل كريم لمنع نمو الشعر

نضع معلقة نشا مع عصر ليمونة حسب كميه النشا ليكون مزيج متجانس.

نغسل المنطقة المرادة بماء دافئ ونجففها.

نضع المزيج عليها ونفرك بحركات دائرية.

نتركه ربع ساعة حتى يجف تماماً.

نقشره بعد ذلك ونغسل الوجه بماء بارد لسد المسام.

استخدمي كريم مرطب بعدها لترطيب المنطقة.

وصفة لازالة الشعر نهائيا من اول مرة

المكونات

نشا.

سكر.

جل ألوفيرا.

ترمس مطحون.

ليمون.

حمص بودرة.

ماء ورد.

طريقة الاستخدام

نضع معلقة واحدة من جميع المكونات في وعاء، ونمزجهم جيداً حتى يكون قوامه سميك كالعجين.

يتم استخدامه لشد الشعر من الجلد.

نظفي الجلد جيداً، ثم وزعي الخليط جيداً واتركيه يجف.

قومي بنزع العجين بشدة وبسرعة حتى ينتزع الشعر معه.

وصفة لازالة الشعر من الجسم

نضيف 4 معالق نشا على بياض بيضة ونمزجهم جيداً.

بعد ذلك ندهن المنطقة به ونتركه يجف.

ثم ضعي قطعة من الصوف عليه وأبدأي في نزعها.

بعد ذلك ستشعرين بألم بسيط ولكن ستلاحظين خروج الشعر.

ثم بعد أن تنهى كل المنطقة، قومي بغسلها بماء بارد.

ثم تبللي قطنة بماء الورد أو الزبادي، وندهن بها المنطقة ببطيء لترطيبها وتفتيحها.

يمكنك الاستغناء عن أي وصفة لإزالة الشعر، ولكن لا يمكن الاستغناء عن النشا لإزالة الشعر لتعدد فوائده للبشرة والشعر أيضاً، حيث أنه يقوم بتفتيح لون البشرة وشدها، وهو مكون مناسب لجميع أنواع البشرة ( الدهنية، الجافة والحساسة وغيرهم) لذلك قدمنا لكِ سيدتي هذه الوصفات الطبيعية لتساعدك في إزالة الشعر من الجسم.