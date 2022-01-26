طريقة عمل الكيكة العاديه الهشة بالمقادير البسيطة وزي المحلات

الكثير من ربات المنازل يرغبن في التعرف على طريقة عمل الكيكة العاديه الهشة رغبةً في تحضيرها لأبنائهم نظرًا لمذاقها الشهي واللذيذ، حيث يُمكن تناولها على وجبة الإفطار أو العشاء مع كوب من الحليب، فهي مفيدة نظرًا لاحتوائها على العديد من المكونات إلى جانب لا تحتاج إلى وقت كبير لتحضيرها، لذا سوف نوضح لكم طريقة عمل الكيكة العاديه الهشة وعوامل نجاحها بالتفصيل.

طريقة عمل الكيكة العاديه الهشة

تُعتبر من أبرز الوصفات التي يفضل تناولها الكثيرين صغارًا وكبارًا، إلى جانب عدم الاحتياج لوقت كبير لتحضيرها، لذا تتساءل الكثير من السيدات عن عن طريقة تحضير كيكة ذات مذاق شهي لذا لابد من اتباع الآتي:

مكونات الكيكة العاديه الهشة

كوبان من الدقيق المنخول بشكل جيد.

ثلاث حبات من البيض.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

كوب فقط من الحليب السائل.

السكر على حسب الرغبة.

القليل من الزيت النباتي.

ملعقتان من البيكنج بودر.

ربع ملعقة من بيكنج صودا.

رشة من الملح.

ملعقة من برش الليمون.

طريقة تحضير وعمل الكيكة العاديه الهشة

يتم تسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة.

نبدأ أولاً بدهن القالب الخاص بالكيكة ونرش القليل من الدقيق.

نضع في وعاء عميق البيض، والسكر، والفانيليا، وبرش الليمون.

يتم إضافة الفانيليا، والزيت النباتي ونضعهم في الخلاط الكهربائي ونخفقهم بشكل جيد.

نضيف بعد ذلك الدقيق ونستمر في الخفق حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

نسكب المزيج في القوالب الخاصة بالكيكة.

نضع قوالب الكيك في الفرن وتترك حتى تنضج بشكل جيد.

يتم إخراج الكيكة من الفرن وتترك حتى تبرد ثم تقطع وتُقدم بألف هنا.

نصائح لنجاح الكيكة العادية

هناك بعض العوامل التي تُساهم في نجاح الكيكة العادية، مع تطور العصر ظهرت الكثير من أنواع الكيك ولكن تظل الكيكة العادية هي الأساس نتيجة عشقها من الصغار والكبار وفي جميع أنحاء العالم، ولكي تحصلين على كيكة نجاحه لابد من اتباع الآتي: