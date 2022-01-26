تحضير حلوى رموش الست في المنزل ناعمة وبتذوب في الفم بمكونات بسيط

تعتبر رموش الست من الحلوى المفضلة لدى العرب والمصريين بشكل خاص والتي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص، فرموش الست من أنواع الحلوى الغريبة ولكن مذاقها شهي ومميز للغاية وإليكم في المقال التالي الخطوات المستخدمة في تحضير حلوى رموش الست الناعمة التي تذوب في الفم في المنزل بمكونات بسيطة وخطوات سهلة.

تحضير رموش الست في المنزل

يتم تحضير رموش الست بخطوات بسيطة وإليكم في السطور الآتية المقادير المستخدمة في تحضيرها وهى متوفرة بالفعل داخل مطبخك.

مكونات حلوى رموش الست

كأسان من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدمات. ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة. ربع كأس من السكر البودرة. ربع كأس من السميد الناعم. كأس من المياه الفاترة. ملعقة صغيرة من عصير الليمون. ربع كأس من جوز الهند المبشور ناعم. كأس إلا ربع من الزبدة الطرية. فستق مجروش من أجل التزيين. بيضة دجاج بدرجة حرارة الغرفة. ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. كأس ونصف من السكر الأبيض.

مكونات الشربات

كوب من الماء. كوب من السكر. فانيليا. ماء ورد. عصرة ليمون.

كيفية تحضير حلوى رموش الست في المنزل

يتم تحضير رموش الست بخطوات بسيطة للغاية وتتبعوا في المقال التالي الخطوات المستخدمة في تحضير حلوى رموش الست.

طريقة تحضير حلوى رموش الست