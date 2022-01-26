نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالكيس والبرطمان.. طريقة تقشير الثوم الناشف بحيلة ذكية مهما كانت كميته ستقشريه في خمس دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تقشير الثوم الناشف، اشتهر الثوم بإزعاجه للكثير من السيدات، وذلك لعدم معرفة تقشيره بطريقة سليمة، ولكن على الرغم من أن غالبية السيدات تمتلك أظافر جيدة الإ أنهم لا يعرفوا استخدام الأظافر في تقشير الثوم، وهذا يجعلهن مستائيين.

طريقة تقشير الثوم الناشف

من أشهر الطرق المعروفة في تقشير الثوم إحضار عبوة تكون مغلقة جيداً وبها غطاء يمتلك بروز خشنة وهذه البروز موجودة حتي تساعدك في التخلص من القشور.

المكونات:

برطمان زجاجي.

رؤوس ثوم.

الطريقة:

ضعي الثوم في البرطمان، واغلقي البرطمان جيداً، وقومي برجه كثيراً، حتي يبدأ الثوم في التقشير، وبعدها أخرجي الثوم وقومي بتقشيره بسهولة.

استعمال الماء البارد أو الساخن

من أشهر طرق تقشير الثوم في ثواني بعد طريقة رج البرطمان، تحتاجي إلي ماء مغلي أو ماء بارد وفصوص من الثوم.

الطريقة:

في حالة أن الماء مغلي، يتم وضع الثوم فيه حتي 10 دقائق.

وبعدها تخلصي من الماء، وقومي بتقشير الثوم، وفي حالة أن الوقت لا يسمح لكي أن تضعي الثوم في الماء المغلي.

ثم بعد ذلك قومي بتعرضه للماء الساخن وتقشيره بعد ذلك.

‏وفي حالة الماء بارداً، ضعي الثوم في الماء حتي نصف ساعة وبعدها تخلصي من القشور.

‏استعمال أكياس النايلون

‏المكونات:

‏تحتاجي إلي أكياس النايلون.

‏وكميات من الثوم.

‏ هون.

‏الطريقة:

‏قومي بوضع الثوم في كيس النايلون وقومي بربطه جيداً.

‏وباستخدام الهون أو النشابة قومي بالطرق على الكيس بطريقة خفيفة.

‏وهنا ستلاحظين انفصال الثوم عن القشور.

تقشير الثوم في الخلاط

ضعي الثوم في الخلاط، وبعدها قومي بتشغيل الخلاط بنسبة بسيطة، وستلاحظين أن القشور بدأت تنفصل، قومي بإخراج الثوم من الخلاط وابدئي في فصلها عن قشورها، قومي بعمل الكميات التي لديكي بنفس الطريقة، ربما تعتبر هذه الطريقة تقليدية إلي حد ما ولكن تفي بالغرض.

والجدير بالذكر إذا كنتي ترغبي في تقشير الثوم الناشف بكل سهولة ويسر، قومي بتنفيذ الخطوات السابقة والتي توضح لك ما هي طريقة تقشير الثوم الناشف، وقد قمنا بعرض أكثر من طريقة، قومي باختيار الطريقة التي تحلو لكي ونفذيها.