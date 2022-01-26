كيفية عمل خبز التورتيلا والشاورما بدون خميرة بطريقةناجحة وسريعة

خبز التورتيلا والشاورما من انواع الخبز التى اشتهرت اساسا فى امريكا الوسطى، وهو يخبز من دقيق الذرة أودقيق القمح،والذى يشبهه فى الوطن العربى هو خبز الصاج السورى، والذى يدخل فى الكثير من الاكلات المشهورة مثل الشاورما سواء اللحمة أو الفراخ وساندوتشات الفاهيتا وايضا جميع اكلات التاكو، والكثير من الناس يبحثون عن طريقة عمله بحيث يكون طري ويصلح للاستخدام لفترة طويلة،ولذلك سوف نقوم بعمل الخبز بطريقة سريعة ومضمونة ونطلعكم على كيفية تخزينه وسوف نتعرف معا من خلال موقع ثقفني على مكونات وطريقة تحضير خبز التورتيلا والشاورما.

مكونات خبز التورتيلا والشاورما

يتكون خبز التورتيلا والشاورما من مكونات سهلة وبسيطة وموجودة فى كل منزل وهى كما يلي:

4 اكواب من الدقيق.

11/2 كوب من اللبن.

1/2 ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

4 ملاعق كبيرة من الزيت.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل خبز التورتيلا والشاورما سهلة وسريعة ولا تاخذ وقت طويل وهى كالتالي:

نقوم بإحضارإناء عميق للعجن ونضع به الدقيق والملح والبيكيج باودرونقلبهم مع بعض جيدا. ثم نضييف اللبن شوية شوية ونقوم بالعجن جيدا حتى نحصل على عجينة متماسكة ولا تلتصق باليد. نترك العجينة ترتاح لمدة 10 دقائق. بعد ذلك نقطع العجينة الى 15 كرة متساوية. نقوم بفرد كل كرة على سطح مرشوش بالدقيق على شكل دائرة سمكها رفيع. نحضر طاسة من التيفال او اى نوع من الطاسات التى لا يلتصق بها العجين. نضع الطاسة على النار ونتركها حتى تسخن على نار عالية. نقوم بوضع الخبز فى الطاسة لمدة لا تتراوح 20 ثانية لكل جهة. ثم نغطيها جيدا حتى تحتفظ بطراوتها. ويمكننا بعد ذلك بتخزينها فى الفريز فى كيس من النايلون حتى وقت استخدامها مرة اخرى. وعندما نريد استخدامها نخرجها من الفريزر ونتركها شوية وبعدها تكون جاهزة للاستخدام وكأنها مخبوزة الان وبالف صحة وعافية.

فوائد اللبن

للحليب فوائد كثيرة للجسم ولابد من تناوله يوميا فى الصباح أو المساء وإليكم بعض هذه الفوائد فيمايلي: