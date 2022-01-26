خلطة الملح والفازلين الجبارة هتتخلصي بيها من شعر الجسم والإبطين نهائيا من أول استخدام

وصفة إزالة الشعر بالفازلين والملح، نعانى كل النساء من إزالة الشعر فيوجد طرق عديدة لإزالة الشعر ولكنها صعبة وتؤثر على البشرة وتؤدي إلى اسمرارها وتبحث كل انثي عن طريقة سهلة لإزالة الشعر وعدم ظهوره نهائيا، سوف نقوم بعمل وصفة طبيعية من الفازلين والملح لإزالة الشعر نهائيا وترطيب البشرة بالكامل، البيكنج مكونات وتحضير الوصفة بعدة طرق مختلفة.

طريقة تحضير ماسك الفازلين والملح

المكونات:-

● ٣ ملاعق كبيرة من الفازلين الطبي.

● ٣ ملاعق كبيرة من الملح.

● ٢ ملعقة من الحليب السائل.

طريقة التحضير:-

– نقوم بإحضار بوله صغيرة خاصة للتجميل ونقوم بوضع الفازلين والملح والحليب وتخلط جيدا.

– نقوم بتوزيع طبقة سميكة من الخليط على المنطقة المراد نزع الشعر منها.

– يترك على البشرة لمدة ٢٠ دقيقة ثم نقوم بالإزالة عكس اتجاه الشعر لكي نتخلص من الشعر بشكل نهائي.

– نقوم بغسل المنطقة جيدا بالماء ثم نقوم بوضع كريم الترطيب.

– تكرر هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعياً حتى تتخلصي من الشعر نهائيا.

طريقة تحضير طريقة أخرى لإزالة الشعر بالفازلين

المكونات:-

● نصف ملعقة من الفازلين.

● ملعقة من الكركم.

● ملعقة من الحمص المطحون.

● ثلاث ملاعق من الحليب.

طريقة التحضير:-

– نقوم بتحضير وعاء بلاستيكي أو زجاجي خاص للتجميل ثم نقوم بوضع الفازلين مع الكركم ونخلط جيدا.

– ثم نقوم بإضافة الحليب والحمص المحكوم وتخلط المكونات جيدا حتى تتجانس المكونات.

– نقوم بفرد كمية من الخليط على المكان المراد نزع الشعر منه.

– ونقوم بالإزالة عكس اتجاه نمو الشعر ثم نقوم بشطف المنطقة بالماء الدافئ ثم يوضع قليل من الكريم المرطب.

– تستخدم هذه الخلطة مره أسبوعياً لإظهار النتائج المطلوبة.

طريقة أخرى لإزالة الشعر

المكونات:-

● ملعقة من زيت نبات السعد.

● ملعقة من الفازلين الطبي.

طريقة التحضير:-

– في حمام مائي نضع طبق على البخار ونقوم بإذابة الفازلين ومع عليه زيت نبات السعد حتى يصبح قوامه سائل ناعم.

– ثم نقوم بتوزيع طبقة من الخليط على الشعر المراد إزالته ويترك لمدة ٢٠ دقيقة ثم يزال الشعر عكس اتجاه نموه.

– يشطف جيدا بالماء الدافئ.

يساعد زيت نبات السعد على عدم نمو الشعر تدريجياً مع الاستمرار عليه.