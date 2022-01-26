أفضل كريم طبيعي من الفازلين والقرنفل لتبيض البشرة والجسم وشد الوجه

الفازلين والقرنفل للتبيض وشد الوجه، يعد الفازلين والقرنفل من الوصفات الطبيعية الفعالة في تفتيح البشرة وتبييض المناطق الحساسة، بمكونين موجودين في كل منزل يمكنك تحضير كريم تبييض وتفتيح سحري وفعال يجعل بشرتك ذات ملمس ناعم خالي من التجاعيد والشوائب، فمع التعرض المباشر لأشعة الشمس تبدأ البشرة في الاسمرار مما يجعل الكثير من النساء يبحثن عن وصفات طبيعية لتبييض وتفتيح البشرة بدون اللجوء إلى مستحضرات التجميل التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم وصفة طبيعية من الفازلين والقرنفل لتبييض وشد الوجه فتابعونا من خلال المقال.

طريقة عمل كريم الفازلين والقرنفل لتبيض البشرة والجسم

يتميز كريم الفازلين والقرنفل بسهولة تحضيره وبساطة المكونات المستخدمة في صناعته، فهو يعمل على التبيض الفوري وشد الوجه والتخلص من التصبغات الجلدية والبثور وجعل البشرة ذات بياض ناصع، فيستخدم تلك النوع من الكريمات الطبيعية كبديلة لكريمات المحلات التجارية التي تحتوي على مواد كيميائية تضر بالبشرة ولا تعطي سوى نتيجة وقتية فقط، ولا تدوم طويلاً مثل الكريم الطبيعي.

المكونات:

عدد ٢ ملعقة صغيرة من الفازلين الطبي.

مقدار عدد ٣ معلقة من مسحوق النشا.

عدد ٣ معلقة من ماء الورد.

مقدار عدد ٢ ملعقة من عصير الليمون.

عدد ملعقة ونصف من القرنفل الناعم.

طريقة التحضير

يتم وضع الفازلين الطبي مع عصير الليمون ويضاف إليه القرنفل والنشا وماء الورد.

بعد ذلك يتم تقليب المكونات جيداً حتى تمتزج جيداً ويصبح لدينا خليط كريمي.

يتم وضع كمية مناسبة من الكريم الذي تم تجهيزه على المناطق المراد تفتيحها مع مراعاة توزيعه تماماً.

يفضل ترك الكريم على الجلد لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات تقريباً.

بعد ذلك يتم غسل الجلد بالماء الفاتر وللحصول على نتائج أفضل يفضل استخدام الكريم من مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعياً.

كريم القهوة والنشا للتفتيح

يحضر إناء صغير ويوضع فيه ملعقة صغيرة من القهوة مع ملعقة صغيرة من النشا وملعقتين كبيرتين من ماء الورد، ويتم مزجهم معاً للحصول على قوام كريمي.

يطبق الكريم على البشرة ويترك نصف ساعة ثم يتم فركه، ثم يغسل بالماء الجاري.

يتم ترطيب البشرة بأي نوع كريم مرطب، ولاحظي النتيجة الفورية.

وفي هذا المقال قمنا بذكر وصفة طبيعية للتبييض وشد الوجه مكونة من الفازلين والقرنفل بدون اللجوء إلى مستحضرات التجميل الكيماوية، ولمزيد من المعلومات والوصفات برجاء ترك تعليق وسوف نقوم بالرد على أسئلتكم في أقرب وقت ممكن دمتم بخير وعافية.