كريم النشا وماء الورد المغذى للبشرة سوف يعطيكى نتائج تفتيح مبهرة

كريم النشا وماء الورد من الكريمات الاكثر استخداما، وتعددت الوصفات فى طريقة تحضيره فى المنزل والنشا من الوصفات الطبيعية المفيدة جدا للبشرة، والتى تبحث عنها الكثير من النساء لأن النشا يحتوى على الأحماض الأمينية التى تساعد فى تقليل التهابات البشرة ومهم للبشرة الدهنية، ومع إستخدام كريم النشا بإنتظام سوف نلاحظ الفرق الواضح فى لون البشرة ودرجة تفتيحها وصفائها، وايضا يحتوى النشا على البروتين الذى يساعد البشرة على إنتاج الكولاجين، الذى يقلل من ظهور التجاعيد ويعطيكى بشرة شابة ونضرة دائما، وسوف اقدم لكم من خلال موقع ثقفني على مكونات وطريقة تحضير كريم النشا وماء الورد.

مكونات كريم النشا وماء الورد

يتكون كريم النشا وماء الورد من مكونات طبيعية وموجودة فى المنزل وهى كالتالي:

4 ملاعق من ماء النشا.

4 ملاعق من ماء الورد.

القليل من الماء.

طريقة الاعداد والتحضير

نقوم بخلط 4 ملاعق من النشا مع القليل من الماء الفاتر ونمزج الخليط جيدا. بعد ذلك نضع عليهم 4 ملاعق من ماء الورد على خليط النشا والماء. ثم نضع الخليط السابق فى إناء حجمه مناسب على النار حتى يتماسك قوامه قليلا. نترك الكريم جانبا حتى يبرد تماما ويكون جاهز للاستخدام. نقوم بوضع الكريم على البشرة بعد تنظيفها تماما باى غسول مناسب تستخدمينه. نترك الكريم لمدة نصف ساعة على البشرة. بعد ذلك نقوم بشطف الوجه جيدا بالماء الفاتر ونضع اى كريم مرطب بعد تجفيف البشرة جيدا. نستخدم هذا الكريم مرتين اسبوعيا وسوف تحصلين على نتائج مبهرة.

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المكونات

1/4 كوب من اللبن السائل.

ملعقة كبيرة من العسل.

طريقة الاستخدام

نقوم بخلط 1/4 كوب اللبن مع ملعقة العسل جيداحتى يختلط تماما. ونحضر قطعة من القطن ونغمسها فى الخليط السابق. ثم نقوم بمسح الوجه والرقبة بالقطنة السابق وضعها فى خليط اللبن والعسل. وبعد ذلك نغسل الوجه جيدا بالماء الفاتر.

فوائد النشا للبشرة

يحتوي النشا على العديد من الفوائد للبشرة سنذكر بعضها فى هذا المقال وهى كمايلي: