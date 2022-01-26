متشتريش عجينة البف باستري العجينة المورقة تاني أعمليها في البيت أنظف وأوفر

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تعتبر عجينة البف باستري من العجائن التي تدخل في عمل الكثير من الحلويات مثل الميل فاي وأم على والعديد من الحلويات الأخرى، وتتسم الحلويات المصنوعة بعجينة البف باستري بالمذاق الجيد والشهي فهي من العجائن الدسمة التي يدخل في تحضيرها الزبدة، وعلى الرغم من سهولتها إلا أنها تستغرق وقت في التحضير، وتتبعوا معنا في مقالنا التالي طريقة تحضير عجينة البف باستري في المنزل.
تحضير عجينة البف باستري في البيت
يتم تحضير عجينة البف باستري بمقادير بسيطة وغير مكلفة وإليكم في السطور الآتية المقادير المستخدمة في تحضير عجينة البف باستري.
مكونات عجينة البف باستري
- خمسة أكواب من الطحين الأبيض متعدد الاستخدامات.
- مئتان وخمسون جرام من الزبدة.
- كأس من الزبدة المذابة.
- نصف ملعقة من الملح الناعم.
- كمية قليلة من عصير الليمون.
- مياه باردة.
تحضير البف باستري
يتم تحضير البف باستري بخطوات بسيطة وسهلة للغاية وإليكم في السطور الآتية تلك الخطوات.
طريقة تحضير عجينة البف باستري
- يتم الحصول على إناء ويتم وضع فيه الطحين مع الملح وعصير الليمون والزبدة ثم يتم تقليب المقادير مع بعضها البعض.
- بعد ذلك يتم إضافة المياه الباردة إلى العجينة بصورة تدريجية لحين أن يتشكل لديكم عجينة ناعمة.
- يتم تكوير العجينة وتغليفها بالنايلون ثم يتم تركها لمدة نصف ساعة.
- بعد ذلك يتم تقسيم الزبدة إلى ستة أقسام.
- القيام بفرد العجينة بصورة دائرية على سطح رخامي حتى يصبح سمك العجينة رقيق.
- يتم وضع القسم الأول من الزبدة ثم يتم توزيعها بصورة متساوية.
- القيام بتطبيق أطراف العجينة من جميع الجوانب مثل المغلف.
- يتم تغليف العجينة بكيس من النايلون ثم يتم وضعه في الثلاجة لمدة ساعة.
- بعد ذلك يتم فرد العجينة ووضع القسم الثاني من الزبدة ثم يتم نقلها إلى الثلاجة مرة أخرى.
- يتم تكرار تلك الخطوات لحين أن تنتهي الزبدة.
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