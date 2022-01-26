طريقة عمل مخلل الباذنجان المسلوق بالطعم الحار والتتبيلة الجبارة

مخلل الباذنجان من انواع المخللات المشهورة جدا عند المصريين، فتقريبا لا تخلو سفرة الافطار المصرية منه، وذلك لانه يعتبر من انواع المقبلات الجميل واللذيذة التى تفتح الشهية على الاكل، كما ان محلات ومطاعم الفول والفلافل لا يمكنها الاستغناء عنه كمقبل بجانب الاكلات التى تقدمها، وجميع الناس يطلبونه دائما لطعمه ومذاقه الجميل، كما ان للباذنجان فوائد كثيرة لجسم الانسان واشهرها انه يعتبر علاج سريع لحالات فقر الدم، لانه يحتوى على كمية كبيرة من الحديد والفيتامينات المغذية للجسم، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني مقادير وطريقة تحضير مخلل الباذنجان المسلوق.

مقادير مخلل الباذنجان المسلوق

تحتوى مقادير مخلل الباذنجان المسلوق على مكونات سهلة ولا يخلو منها المنزل وهى كما يلي:

2 كيلو من الباذنجان.

5 فصوص من الثوم المفروم ناعم.

ملعقة كبيرة من السكر.

4 حبات من الفلفل الاخضر مفرومين ناعم.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

3 ملاعق كبيرة من الخل.

ملعقة صغيرة من الملح.

حبة من الفلفل الاحمر الحارمقطعة شرائح رفيعة.

ليمونة مقطعة الى اربعة اجزاء.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة مطحونة ناعم.

ملعقة صغيرة من الكمون مطحون ناعم.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل مخلل الباذنجان المسلوق سهلة وسريعة ولاتأخذ وقت كبيروتتمثل فى الخطوات التالية:

نختار الباذنجان صغيرالحجم ونقوم بإزالة الرؤوس منه ونغسله جيدا. نضع كمية من الماء وملعقة السكرفى حلة على النار. نقوم بوضع الباذنجان فى الماء ونسلقه نصف استواء. ثم نقوم بتصفية الباذنجان ونتركه جانبا. فى وعاء جانبى نخلط الفلفل الاخضر المفروم ناعم مع الثوم والملح والفلفل الاحمر الحار وعصير الليمون والكزبرة والكمون المطحون جيدا حتى تختلط تماما. بعد ذلك نصنع شق بواسطة سكين حادة فى حبات الباذنجان ونحشيه بحشوة الفلفل. نرص الباذنجان مع الليمون المقطع فى برطمان زجاجى مع ترك مسافة داخل البرطمان للماء. نخلط الملح والخل مع 3 اكواب من الماء تقريبا بحسب حجم البرطمان. نضيف الخليط السابق الى الباذنجان ونغلق غطاء البرطمان حكما جيدا. نترك البرطمان خارج الثلاجة لمدة 4 ايام ثم نضعه فى الثلاجة ونقدمه بعدها وبالهنا والشفا.

فوائد الباذنجان

يحتوي الباذنجان على العديد من الفوائد الصحية للجسم وهي كالتالي: