“في 5 دقايق”.. طريقة تحضير بان كيك في البيت بأقل التكاليف وبمذاق لا مثيل له مثل المحلات

تُعتبر وصفة البان كيك من أكثر الوصفات انتشارًا في الكثير من الدول حيث يرغب في تناوله الجميع، مما يدفع ربات المنازل للبحث عن طريقة تحـضير بان كيك للاستغناء عن شرائها من المحال التجارية لمضان جودة المكونات، وتختلف طريقة عمله من مكان لأخر ومن بلد لأخرى، حيث يحتوي على العديد من المكونات المتوفرة في أي منزل، لذا سوف نوضح لكم طريقة تحضير بان كيك في البيت بالتفصيل.

طريقة تحضير بان كيك في البيت

البان كيك يُعتبر أحد الوصفات التي تحتوي على قيمة غذائية عالية مفيدة لصحة الجسم، فهو يمنح النشاط والحيوية للأشخاص عند تناوله في الصباح الباكر، ولكي تتمكنين من عمله بدون بذل مجهود لابد من اتباع الآتي:

مكونات بان كيك

كوب فقط من الدقيق المنخول الأبيض.

كمية مناسبة من الحليب السائل.

السكر على حسب الرغبة.

ملعقتان من البيكنج بودر.

نصف ملعقة من الفانيلا.

ملعقتان من الزيت النباتي أو أي نوع على حسب الرغبة.

بيضة فقط.

عسل أو مربي اختياري.

طريقة تحضير وعمل بان كيك في البيت

يتم إحضار وعاء عميق ونضيف إليه البيض، والدقيق، والحليب ويتم تقليبهم جيدًا.

نضيف بعد ذلك السكر، والفانيلا، والبيكنج بودر وباقي المكونات.

نستمر في خفق المكونات السابقة بشكل جيد حتى تتداخل جيدًا.

يتم إضافة الزيت إلى الخليط السابق ونخلط المكونات لكي تتجانس معًا.

نضع مقلاة على نار متوسطة ونضيف إليها القليل من الزيت.

نسكب القليل من عجين البان كيك ويترك حتى ينضج ويُصبح لونه ذهبي.

يتم إخراج البان كيك ونكرر عمل الخطوة الأخيرة حتى ننتهي من المزيج.

طريقة تحضير بان كيك دون بيض

يُمكنك أيضًا عمل البان كيك بدون بيض عن طريق الآتي:

مكونات البان كيك

كوب ونصف من الدقيق المتعدد الاستخدامات.

ملعقة من البيكنج بودر.

ربع ملعقة من الملح.

سكر حسب الرغبة.

كوب فقط من الحليب.

ثلاث ملاعق من الزيت.

القليل من الماء.

طريقة عمل بان كيـك بدون بيض

يتم وضع كافة المكونات السابقة في وعاء عميق.

نستمر في الخفق حتى تتداخل المكونات مع بعضها.

نضع مقلاة على النار ونضيف زيت ثم القليل من الخليط السابق.

نستمر عمل الخطوة الأخيرة حتى ننتهي من المزيج.

الجدير بالذكر بإن هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها سيدتي أن تصنعي أفضل بان كيك في دقائق معدودة وخاصة لكونها محببة لقطاع كبير من الأطفال الصغار في العالم العربي ولكن تبقى تلك الطريقة التي تم شرحها من بين الأسهل، وخاصة لكونها موفرة للغاية من ناحية التكاليف المادية، كما أنها لا تأخذ وقتًا طويلًا في تحضيرها.