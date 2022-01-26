فقط في دقائق تفتيح ونضارة ملعقة واحدة من البن و احصلي علي هذه الفوائد الرهيبة لبشرتك

البشرة الوردية التي تشع بالنضارة والجمال هي غاية كل فتاة ن وكل من يحرص علي الاهتمام بنفسه و بالمظهر الخارجي، وبالطبع يساهم المظهر الجميل في تعزيز الثقة بالنفس ، كما أن الجلد أكبر عضو في جسم الإنسان والعناية به ضرورية جدا ، ولذلك سنعرض لكم في هذا المقال أسهل الطرق للعناية المثالية للبشرة ، وبمكون واحد بسيط موجود في بيوتنا جميعا.

احصلي على بشرة نظيفة نقية كالحرير

سنستعرض وصفات بسيطة وسهلة للتمتع بالنضارة ، وسيكون المكون الأساسي بها هو البن، حيث يمكنك إعداد ماسكات للبشرة لا حصر لها فهو غني بالمعادن والفيتامينات،و للتخلص من المشاكل المختلفة فللبن فوائد كثيرة مضادة للأكسدة والعناصر الغذائية المفيدة سواء تناولها كمشروب أو استخدامها في عمل ماسكات للبشرة والتجميل.

توحيد لون البشرة وإزالة البقع الداكنة مع التنظيف العميق للبشرة

المكونات:

ملعقة كبيرة من البن .

ملعقة كبيرة من الزبادي.

طريقة عمل الماسك:

نقوم بخلط القهوة والزبادي معا ويوضع على البشرة ونقوم بالتدليك برفق لمده خمس دقائق ثم تترك على الوجه لمده عشر دقائق حتى تجف ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر.

ستلاحظين الفرق ولون الوجه ونضارته يمكنك استخدامه مرة أو مرتين في الأسبع للحصول علي أفضل النتائج.

لا يحتاج هذا الماسك لأي كريمات ترطيب لأنه يحتوي على الزبادي وما فيه من دهون كافية لترطيب البشرة بعد تنظيفها.

التخلص من السيلوليت وتجاعيد الأرجل والفخذين وتخلصي من الجلد الميت للحصول عل بشرة ناعمة رقيقة

المكونات:

ملعقتين كبيرتين من البن أو كمية كافية إذا كان الماسك للجسم كله .

كمية من السكر تعادل نفس كمية البن .

نخلط البن و السكر معا باستخدام زيت الزيتون.

طريقة تحضير الماسك للجسم كله: