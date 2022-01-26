طريقة عمل الغريبة الناعمة في المنزل دايبة وناعمة زي بتاعت المحلات بالظبط هتاكلي صوابعك وراها

طريقة عمل الغريبة في المنزل، الغريبه من الحلويات التي تتميز بطعمها الرائع ومذاقها الطيب، وتفضل الأمهات تحضيرها في المنزل وخاصتا في العيد مع البسكوت والكحك والبيتي فور والحلويات المرتبطة معنا بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث ان تحضيرها يعتبر من الأشياء المفرحة لدى الكبار والصغار، واليوم نقدم لكم وصفة الغريبة في المنزل.

طريقة عمل الغريبة في المنزل

المكونات

١كيلو من الدقيق.

نصف كيلو من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

٢بياض بيض فقط.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

١كوب من السكر البودرة.

نصف معلقة صغيرة من البيكنج بودر.

ذرة ملح.

الزينة

فسدق او بندق اومربى للتزيين حسب الرغبة.

طريقة التحضير

في العجان الكهربائي نضع السكر مع الزبدة ونقوم بالخفق لمدة ١٠دقأئق حتى يتجانس السكر مع الزبدة ويصبح قوامهم كريمي.

نضف اليهم بياض البيض والفانيليا ونستمر في الخفق لمدة ١٠دقائق اخزي.

في وعاء عميق نضع الدقيق مع البيكنج بودر وذرة الملح ونقول بخلطهم جيدا.

نضف الدقيق إلي خليط السكر والزبدة تدريجيا مع استمرار الخفق حتى تتجانس جميع المكونات وتصبح عجينة متماسكة.

نأخذ العجينة ونتركها ترتاح لمدة ١٠دقائق.

نقوم بتقطيع العجينة أي كور صغيرة ونرصها في صينية مدهونة بقليل من الزبدة.

نضع على وجه الغريبة في الوسط قطعة من البندق أو الفسدق.

تدخل الفرن على درجة حرارة ١٦٠درجة لمدة ١٥دقيقة.

تخرج من الفرن وتترك حتى تبرد.

نقوم بتغطية الغريبة حتى لا تنشف وتحتفظ بنعومة ملمسها وطعمها الرائح.

طريقة عمل الغريبة بدون بيض

المكونات

١كيلو من الدقيق الأبيض.

١كوب من السكر البودرة.

نصف كيلو من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

ذرة ملح.

نصف معلقة صغيرة من البيكنج بودر.

الطريقة