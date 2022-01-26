وشك هينور.. اصنعي كريم للتبيض الفوري من النشا وزيت جونسون بمكونات اقتصادية

يعد كريم النشا وزيت جونسون للتبيض من الوصفات الطبيعية الفعالة التي تساهم في تفتيح البشرة وإزالة التصبغات الموجودة بالبشرة بطرق فعالة، كما أنه يعمل على ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف، فلا شك أن البشرة هي عنوان جمال المرأة لذا تبحث الكثير من النساء عن طرق ووصفات لتبييض وتفتيح البشرة وجعلها ناعمة كالأطفال، لذلك سوف نقدم لكم اليوم طريقة عمل وصفة للتفتيح من كريم النشا وزيت جونسون في السطور القادمة فتابعونا.

كريم النشا وزيت جونسون للتبيض

تعتبر كريم النشا وزيت جونسون من الوصفات المفيدة التي تعمل على تفتيح وتركيب البشرة وحمايتها من الجفاف من الممكن تحضيرها بالمنزل بكل سهولة إليكم المكونات وطريقة التحضير في السطور التالية.

المقادير:

عدد ثلاث ملاعق من زيت جونسون.

عدد اثنان ملعقة كبيرة من مسحوق النشا.

كيفية التحضير:

يتم وضع زيت جونسون مع مسحوق النشا مع مراعاة خلطهم بشكل جيد حتى تتجانس المكونات تماماً.

بعد ذلك يتم توزيع الكريم على البشرة ويترك لمدة لا تقل عن ٢٠ دقيقة.

بعد انقضاء المدة يتم غسل الوجه بالماء الدافئ جيداً، وللحصول على نتائج أفضل يفضل استخدام الكريم بشكل يومي.

خلطة زيت جونسون والفازلين

تعمل هذه الوصفة على ترطيب البشرة وجعلها بيضاء اللون وذات ملمس ناعم وجذاب بمكونات بسيطة متوفرة في كل منزل إليكم المقادير وطريقة التحضير

المقادير:

عدد ملعقتين من الفازلين الطبي.

كمية مناسبة من ماء الورد.

ثلاث ملاعق من زيت جونسون.

كيفية التحضير:

نقوم بوضع ماء الورد والفازلين وزيت جونسون في وعاء صغير وينم تقليبهم بشكل جيد حتى تمتزج المكونات تماماً.

بعد ذلك يتم وضع الكريم في علبة صغيرة وتوضع في الثلاجة.

نقوم بتوزيع كمية مناسبة من الكريم على البشرة وتترك لمدة ١٥ دقيقة تقريباً.

بعد ذلك يتم غسل الوجه بالماء الدافئ، وللحصول على نتائج أفضل يفضل استخدام الكريم مرتين أسبوعياً.

وفي نهاية مقالنا اليوم قد قمنا بشرح طريقة عمل كريم النشا وزيت جونسون للتبيض وتفتيح البشرة ولمزيد من الوصفات برجاء ترك تعليق وسوف نقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن دمتم بخير وعافية.