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عمر شويل - جدة سر عمل كبدة عربيات الشارع بنفس الطعم والريحة بطريقة سهلة - ثقفني
سر عمل كبدة العربيات بنفس الطعم، واحلى من المحلات والمطاعم الراقية، حيث هناك أسرار وتكات ستجعل طريقة تجهيز الكبدة، تخرج أفضل مما كنا نقوم باعدادها قبل ذلك، ونفس طعم وريحة الكبدة التي يتم بيعها في الشارع، وننبهر كثيراً عندما نقوم بأكلها، وهناك أسر لنجاح عمل الكبدة، أبرزها هيلا يتم غسل الكبدة حتي لا تكون زفره، و سنوضح لكم المكونات وطريقة تحضيرها.
مكونات عمل الكبدة
سنوضح لكم سر عمل كبدة العربيات واهم مكوناتها كالتالي:
- احضر الكبده وتكون مقطعه الى طرنشات صغيره
- نضع الكبده في مصفي ليس اقل من خمس او ست ساعات حتي تصفي كل الدم
الموجود بها
- كل كيلو من الكبده يكون معه 300 جرام من الفلفل الاخضر نقوم بتقطيعه الى طرنشات
- ويمكن ان نضع فلفل حار حسب الرغبه
- ملعقتان كبيرتان من الثوم المفروم
ويمكن ان نضع الليمون وهم حوالي ثلاث ليمونات كبار
- ملح وفلفل اسود وايضا كمون
طريقة عمل الكبدة
نشرح لكم الان سر عمل كبدة العربيات وطريقة تحضيرها
- نقوم بوضع كبده في اناء ثم مع ناصر عليها الثلاث ليمونات وبعد ان تقوم بعصر الليمون كله نقوم بتقليب الكبده مع عصير الليمون جيدا حيث أنالليمون يقتل اي ميكروب موجود في الكبده
- بعد ذلك نبدا في تسويه الكبده حيث نقوم بتحضير طاسه ونضع فيها السمن او الزيت حوالي نصف كوب سمن ونقوم بتسخين الزيت جدا
- ثم نبدا في وضع الكبدة على هذا الزيت الساخن حيث ان الزيت يعطي صدمة للكبده وتكون النار عاليه ويجب ان يكون الزيت غزير وهذا سر اخر لكبدة الشارع
- ولا تقوم بتوطيه النار على الكبد حتى لا تنزل الماء الذي بها والذي يؤدي الى انها تكون مجلدة وبالتالي افضل شيء ان تكون النار عاليه تعطي صدمه قويه للكبده وبالتالي ستكون تسويتها جيدا
- بعد مرور عدة دقائق تصبح الكبده لونها ابيض نبدا بعد ذلك في وضع الثوم المفروم
- بعد ان نشعر انها استوت نضع توابل الكبده وهي فلفل اسود حوالي نصف ملعقه ونصف ملعقه من الكمون ثم نقلب مع الكبده وبعد ان نجد ان الكبده قد استوى تماما نبدا في وضع الملح
- الخطوه الاخيره الفلفل الاخضر والالوان ونقلب الفلفل مع الكبده من النار واطيه انا ضبطت نطفئ النار وتكون جاهزه للاكل.
فوائد الكبدة
- إذا كنت تعاني من الانيميا التي تنتج نقص الحديد، فإن الكبد هي أحد أفضل الأطعمة التي يجب تضمينها في نظامك الغذائي.
- يحتوي على مزيج من حمض الفوليك والحديد وفيتامين ب 12 الذي تحتاجه لعلاج فقر الدم بشكل طبيعي وعلاج أعراضه، مثل نقص الطاقة أو الإرهاق أو عدم انتظام الدورة الشهرية أو المشكلات العصبية.
- يجب على النساء في فترة الحيض، والنساء الحوامل والمرضعات، والنباتيين التأكد من حصولهم على ما يكفي من الحديد في نظامهم الغذائي.
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