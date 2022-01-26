سر عمل كبدة عربيات الشارع بنفس الطعم والريحة بطريقة سهلة

سر عمل كبدة العربيات بنفس الطعم، واحلى من المحلات والمطاعم الراقية، حيث هناك أسرار وتكات ستجعل طريقة تجهيز الكبدة، تخرج أفضل مما كنا نقوم باعدادها قبل ذلك، ونفس طعم وريحة الكبدة التي يتم بيعها في الشارع، وننبهر كثيراً عندما نقوم بأكلها، وهناك أسر لنجاح عمل الكبدة، أبرزها هيلا يتم غسل الكبدة حتي لا تكون زفره، و سنوضح لكم المكونات وطريقة تحضيرها.

مكونات عمل الكبدة

سنوضح لكم سر عمل كبدة العربيات واهم مكوناتها كالتالي:

احضر الكبده وتكون مقطعه الى طرنشات صغيره

نضع الكبده في مصفي ليس اقل من خمس او ست ساعات حتي تصفي كل الدم

الموجود بها

الموجود بها كل كيلو من الكبده يكون معه 300 جرام من الفلفل الاخضر نقوم بتقطيعه الى طرنشات

ويمكن ان نضع فلفل حار حسب الرغبه

ملعقتان كبيرتان من الثوم المفروم

ويمكن ان نضع الليمون وهم حوالي ثلاث ليمونات كبار

ويمكن ان نضع الليمون وهم حوالي ثلاث ليمونات كبار ملح وفلفل اسود وايضا كمون

طريقة عمل الكبدة

نشرح لكم الان سر عمل كبدة العربيات وطريقة تحضيرها

نقوم بوضع كبده في اناء ثم مع ناصر عليها الثلاث ليمونات وبعد ان تقوم بعصر الليمون كله نقوم بتقليب الكبده مع عصير الليمون جيدا حيث أنالليمون يقتل اي ميكروب موجود في الكبده بعد ذلك نبدا في تسويه الكبده حيث نقوم بتحضير طاسه ونضع فيها السمن او الزيت حوالي نصف كوب سمن ونقوم بتسخين الزيت جدا ثم نبدا في وضع الكبدة على هذا الزيت الساخن حيث ان الزيت يعطي صدمة للكبده وتكون النار عاليه ويجب ان يكون الزيت غزير وهذا سر اخر لكبدة الشارع ولا تقوم بتوطيه النار على الكبد حتى لا تنزل الماء الذي بها والذي يؤدي الى انها تكون مجلدة وبالتالي افضل شيء ان تكون النار عاليه تعطي صدمه قويه للكبده وبالتالي ستكون تسويتها جيدا بعد مرور عدة دقائق تصبح الكبده لونها ابيض نبدا بعد ذلك في وضع الثوم المفروم بعد ان نشعر انها استوت نضع توابل الكبده وهي فلفل اسود حوالي نصف ملعقه ونصف ملعقه من الكمون ثم نقلب مع الكبده وبعد ان نجد ان الكبده قد استوى تماما نبدا في وضع الملح الخطوه الاخيره الفلفل الاخضر والالوان ونقلب الفلفل مع الكبده من النار واطيه انا ضبطت نطفئ النار وتكون جاهزه للاكل.

فوائد الكبدة