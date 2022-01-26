احلي طريقة لعمل المكرونة بالبشاميل خطوة بخطوة وبأحلى طعم يشرفك في العزومات

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل، تعد المكرونة بالبشاميل من ارقي الوجبات الرئيسية التي تحضر في العزومات والمناسبات، وهى من الأكلات المعروفة الغنية بعدة عناصر غذائية مفيدة، تحضر بأكثر من طريقة منا من يفضلها باللحمة المفرومة ومنا من يفضلها بالدجاج والخضروات، يظن البعض مننا أنها من الأكلات الصعبة في تحضيرها لكن الأمر عكس ذالك تماما، واليوم نقدم لكم طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بخطوات بسيطة وبأقل التكاليف.

طريقة عمل المكرونة البشاميل

١كيلو من المكرونة الأقلام.

ماء للسلق.

ملح.

معلقة كبيرة من الزيت.

بشاميل حسب الحاجة.

لحمة معصجة للحشو.

٤بيضات.

الطريقة

في قدر على النار نقوم بسلق المكرونة بإضافة الملح والزيت.

نتركها فالماء على النار حتى يتم تسويتها.

ترفع المكرونة على مصفاه تحت الماء البارد حتى تتخلص من الحرارة.

في صينية مدهونه بقليل من الزيت نضع نصف كمية المكرونة.

ثم نضف طبقة من اللحمة المفرومة.

ثم نضف نصف كمية المكرونة الأخر على الوجه.

نضع عدد ٢بيضة في البشاميل ونقوم بالتقليب جيدا.

نضف البشاميل على وجه المكرونة ثم نضف على الوجه بيض مخفوق.

تدخل الفرن على درجة حرارة ١٨٠لمدة ٤٥دقيقة حتى يتم تسويتها حيدا.

تخرج من الفرن وتترك حتى تهدئ لمدة ١٠دقائق.

تقطع إلى مربعات وتصبح جاهزة للتقديم.

طريقة عمل البشاميل

المكونات

٤اكواب من الحليب السائل

٥معالق كبيرة من الدقيق.

ملح وفلفل ابيض.

مكعب مرقة دجاج.

٣معالق كبيرة من الزبدة.

الطريقة

في قدر على النار نضع الزبدة ونتركها حتى تسخن.

في الخلاط الكهربائي نضع الحليب السائل مع الدقيق والملح ومرقة الدجاج والفلفل الأبيض ونخفقهم جيدا.

نسكب الخليط على الذبدة الساخنة ونقوم بالتقليب المستمر حتى لا تتكاتل المكونات.

عندما يصبح الخليط متجانس يرفع من النار ويترك حتى يبرد ويصبح جاهز للاستخدام.

طريقة عمل اللحمة المعصجة

المكونات

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

ملح وفلفل اسود وبهارات.

٢بصلة كبيرة الحجم مبشورة.

٢معلقة كبيرة من الزبدة.

الطريقة