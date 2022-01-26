أفضل ماسك لتفتيح البشرة بسرعة البرق والنتيجة بعد أول أستعمال

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عمر شويل - جدة أفضل ماسك لتفتيح البشرة بسرعة من أهم الماسكات التي يمكنك أن تهديها لبشرتك، لأنها الخطوة الأولى في الحصول على بشرة مليئة بالنضارة، ويعتقد البعض أن التفتيح يقصد به الحصول على بشرة بيضاء ولكن في حقيقة الأمر أن التفتيح يعني الحصول على بشرة موحدة في اللون ولا توجد بها أي بقع أو تصبغات وهذا ما تحتاجين له، وهذه الوصفات التي سوف تقدمها تتكون جميعاً من مكونات طبيعية لتفتيح البشرة متوافرة حتى يكون من السهل تطبيقها بصفة دورية، وماسكات التفتيح يجب أن تأتي في المرحلة الثانية بعد تنظيف البشرة جيداً حتى تحصلين على أفضل النتائج، فهيا بنا نتعرف على أسرع وصفة لتفتيح البشرة يمكنك تطبيقها.

أفضل ماسك لتفتيح البشرة بسرعة

سوف نقدم ماسكات تساعدك على الوصول إلى درجة لون البشرة التي تفضلينها ومن هذه الماسكات:

ماسك اللبن والعسل

يحتوي على فوائد للبشرة فيهما العسل على تغذية البشرة بينما اللبن يعمل على تفتيح البشرة وتبييض الوجه وجعله مشرق.

المكونات:

¼ كوب من اللبن.

2 ملعقة كبيرة من عسل النحل النقي.

طريقة الاستخدام:

يتم تجهيز البشرة بغسلها جيداً بالماء الفاتر.

ثم تخلط المكونات على بعضها وتوضع على الوجه.

يترك الماسك لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

بعد ذلك قومي بغسل الوجه مرة أخرى بالماء الفاتر للتخلص من الماسك.

يتم تكرار هذا الماسك مرتين أسبوعياً.

ماسك البابايا والعسل

تحتوي ثمرة البابايا على مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية الهامة، التي تحتاجها البشرة، ومع وجود العسل فيصبح هذا هو الماسك المثالي لتغذية الخلايا مع تفتيح وتنعيم البشرة.

المكونات:

ثمرة واحدة من البابايا.

ملعقة واحدة كبيرة من عسل النحل.

طريقة التطبيق:

قومي بهرس ثمرة البابايا جيداً حتى تصبح ناعمة.

ثم أضيفي عليها ملعقة عسل النحل.

ضعي الخليط على بشرة نظيفة، ويفضل هذا الماسك مع البشرة العادية إلى الدهنية.

بعد ذلك يترك الماسك على الوجه لمدة 20 دقيقة وبعد ذلك يغسل بالماء الفاتر.

يتم تكرار هذا الماسك 3 مرات في الأسبوع الواحد للحصول على أفضل النتائج، كما يفضل أن يتم تنفيذه قبل النوم.

ماسكات توحيد لون البشرة

تساعدك هذه الماسكات على الحصول على درجة لون موحدة للبشرة مما ينعكس بمظهر صحي وجذاب.

ماسك الزبادي والموز

المكونات:

ثمرة واحدة من الموز متوسطة الحجم.

2 ملعقة صغيرة من الزبادي.

طريقة التطبيق: