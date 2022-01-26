هينور بشرتك.. معجزة كريم الفازلين والقرنفل السحري لتبيض الوجه والمناطق الحساسة بياض ملفت من أول إستعمال

طريقة عمل كريم الفازلين والقرنفل لتبيض الوجه والأماكن الداكنة من أكثر الطرق التي من الممكن لكل سيدة أن تقوم باتباعها لعمل أفضل الوصفات والتي تقضي تماما على مختلف عيوب الجلد والتي من أهمها الاسمرار والتصبغ الشديد على الجلد، حيث تعد وصفة القرنفل مع الفازلين خلطة طبيعية ذات قوة مضاعفة تعد من بين أهم الوصفات الطبيعية والتي لها دور في التحسين من لون الجلد والتخلص بشكل نهائي من البقع والاسمرار المزمن للبشرة وهذا من خلال مقدرة تلك الخلطة على التجديد بشكل طبيعي من لون الجلد وخلاياه، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن التركيبة وعن أهم المكونات، وطريقة التحضير المثلى للخليط.

طريقة عمل كريم الفازلين والقرنفل لتبيض الوجه والأماكن الداكنة

الطريقة التي من الممكن بها عمل كريم من الفازلين مع مكون القرنفل لتبيض الوجه ومختلف الأماكن الداكنة بأي جزء من أجزاء البشرة من أكثر الطرق المبحوث عن خطواتها، حيث تعتبر تلك التركيبة الطبيعية المنزلية سهلة التحضير للتخلص تماما من عيوب الجلد، وأهمها التصبغ، حيث أن الفازلين مع القرنفل مكونين لديهما القدرة الفائقة على التحسين من لون الجلد والتخلص تماما من أي تواجد لأثر الخلايا الجلدية الميتة التي تعطي اللون الشاحب كما تعطي لون داكن ومظهر جلدي غير نضر، وفيما يأتي أهم المكونات وطريقة التحضير.

طريقة عمل كريم الفازلين والقرنفل

لتبيض الوجه والأماكن الداكنة على مختلف الأنحاء من البشرة من الممكن أن يتم عمل هذا النوع من الكريمات بتوفر المكونات التالية:

ملعقتان من الفازلين.

ملعقة من القرنفل المطحون.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت اللوز الحلو.

ملعقة من السكر.

ملعقة من النشا.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة من ماء الورد.

طريقة التحضير للوصفة

من الممكن أن يتم التحضير للخليط من خلال استعمال وعاء مناسب يذاب فيه الفازلين مع خلطة مع القرنفل المطحون بشكل جيد ومن ثم تضاف بقية المقادير لعمل تركيبة متجانسة ومن ثم يتم الاستعمال للكريم على البشرة مع تطبيق طبقة رقيقة منه مع التدليك المستمر مدرة خمس دقائق ثم غسل البشرة بالماء الفاتر.