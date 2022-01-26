نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحلي غريبة شرقية وناعمة وبطريقة شهية وسهلة وصحية أفصل من محلات المخبوزات في المقال التالي
الغريبة الشرقية من أطعم واشهي المخبوزات التي يتم تناولها والتي يفضلها كل أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، والغريبة مشهورة في أغلب دول الوطن العربي وخاصة في مصر، حيث تعتبر فرحة وعادة على الجميع وخاصتا في المناسبات السعيدة والاعياد وخاصة في عيد الفطر المبارك، وتحتوي الغريبة علي القيمة الغذائية الكبيرة ومعظم الناس يفضلون أكل كحك العيد خاصتا النواعم، وذلك مثل البيتي فور، والغريبة، والبسكويت ويفضل عملها في المنزل بمكوناتها السهلة حيث أن معظم مكونات الغريبة متوفرة في غالبية المنازل، لذلك ليس من الضروري شرائها من محلات الحلويات ذات الأسعار العالية، وكما تحتوي علي العديد من العناصر الغذائية الهامة والمفيدة والصحية، ولذلك سوف نقدم لكم أبسط وأفضل طريقة لعمل الغريبة.
طريقة عمل الغريبة الشرقية ومكوناتها
المكونات
- أربعة أكواب من الدقيق.
- كوبان من السمنة البلدي الباردة.
- ثلاث أكواب من السكر.
- نصف ملعقة فانيليا.
- رشه من الملح.
- للتزين نضع على قطعة الغريبة فستق أو لولى أو فول سوداني.
طريقة التحضير
- نقوم بإحضار بولا ونضع بها سمنة بلدي باردة تكون من الثلاجة ثم نضيف عليها سكر منخول ثم نقوم بخفقهم بالمضرب الكهربائي جيدا حتي يصبح قوامها مثل الكريمة.
- وبعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق المنخول عليهم ويكون الدقيق نوعه دقيق حلويات ثم نضيف إليه الفانيليا ورشه من الملح ثم نقوم بتقليبهم جيدا بالمضرب الكهربائي لمدة دقيقتين.
- ثم نقوم بعد ذلك بالعجن باليدين أو بمعلقة حتى تتماسك العجينة وتكون لينة وطرية ونتركها في الثلاجة لمدة عشرة دقائق.
- قيل البدء في تشكيل العجينة يجب علينا أن نشغل الفرن على درجة حرارة 150 درجة مئوية.
- وبعد أخراج العجينة من الثلاجة نأتي بصينية ثم نقطع العجين إلي شكل كرات صغيرة ثم نضعها في الصنية ويتم إدخالها في الفرن الساخنة لمدة عشرة دقائق إلي اثني عشر دقيقة حتي تعطينا اللون المناسب.
- وبعد أخراجها من الفرن يتم تزين الغريبة بالفستق، أو البندق، أو أللولي حسب الشكل أو الطعم التي تحبينها، وبعد ذلك يتم إحضار طبق به غريبة ونقدمه للضيوف والأسرة بشكل جميل وشهى وجذاب ولذيذ.
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