أحلي غريبة شرقية وناعمة وبطريقة شهية وسهلة وصحية أفصل من محلات المخبوزات

الغريبة الشرقية من أطعم واشهي المخبوزات التي يتم تناولها والتي يفضلها كل أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، والغريبة مشهورة في أغلب دول الوطن العربي وخاصة في مصر، حيث تعتبر فرحة وعادة على الجميع وخاصتا في المناسبات السعيدة والاعياد وخاصة في عيد الفطر المبارك، وتحتوي الغريبة علي القيمة الغذائية الكبيرة ومعظم الناس يفضلون أكل كحك العيد خاصتا النواعم، وذلك مثل البيتي فور، والغريبة، والبسكويت ويفضل عملها في المنزل بمكوناتها السهلة حيث أن معظم مكونات الغريبة متوفرة في غالبية المنازل، لذلك ليس من الضروري شرائها من محلات الحلويات ذات الأسعار العالية، وكما تحتوي علي العديد من العناصر الغذائية الهامة والمفيدة والصحية، ولذلك سوف نقدم لكم أبسط وأفضل طريقة لعمل الغريبة.

طريقة عمل الغريبة الشرقية ومكوناتها

المكونات

أربعة أكواب من الدقيق.

كوبان من السمنة البلدي الباردة.

ثلاث أكواب من السكر.

نصف ملعقة فانيليا.

رشه من الملح.

للتزين نضع على قطعة الغريبة فستق أو لولى أو فول سوداني.

طريقة التحضير